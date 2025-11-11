Срібна призерка Парижа-2024 знайшла на вулиці гаманець зі значною сумою коштів. Відомо, що вона зробила

Колишня болгарська гімнастка Боряна Калейн знайшла на вулиці гаманець з великою сумою грошей і одразу ж віднесла його до 6-го відділку поліції в Софії. Звідти зв'язалися з власником і передали йому.

Про це повідомляє Vesti.bg.

Жінка висловлює особливу подяку олімпійській віцечемпіонці та зазначає, що сума втрачених грошей була значною. Крім того, у гаманці були особисті документи та банківські картки.

Боряна Калейн – срібна призерка Олімпійських ігор 2024 року в Парижі в індивідуальних змаганнях з художньої гімнастики.

Серед інших успіхів "золотої дівчини" – титул чемпіонки світу в командних змаганнях у Валенсії у 2023 році.

Нагадаємо, Калейн оголосила про завершення спортивної кар'єри 9 грудня 2024 року. На той момент їй було лише 24 роки.