Вербова залишилася без медалі у комплексному плаванні на 150 метрів

На Паралімпійських іграх 2024 у Парижі в комплексному плаванні на 150 метрів (клас SM4) українка Марина Вербова непогано розпочала заплив, однак не змогла тримати темп, достатній для здобуття нагороди, й фінішувала сьомою.

Зазначимо, що класифікація від 1 до 10 об'єднує плавців із фізичними порушеннями: чим нижчий клас, тим складніша дисфункція. Від 11 до 13 — це плавці з порушеннями зору. 14 — спортсмени з вадами розуму.

Станом на цю мить в України 25 медалей у скарбничці: 3 золота, 10 срібних нагород та 12 бронзових. З таким доробком наша збірна посідає 11-й рядок у загальному медальному заліку Парижа-2024.

За всіма подіями четвертого дня Паралімпіади-2024 стежте в текстовій трансляції на Чемпіоні.