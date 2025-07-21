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Чемпіон Плавання

12-річна дівчинка представлятиме Китай на чемпіонаті світу

Руслан Травкін — 21 липня 2025, 04:23
12-річна дівчинка представлятиме Китай на чемпіонаті світу
Юй Цзіді
Getty images

Китаянка Юй Цзіді, якій лише 12 років, візьме участь у чемпіонаті світу з плавання. Світова першість стартує наприкінці липня.

Про це повідомляє AP News.

Вона не тільки дуже юна, але й її результати у трьох дисциплінах цього року є одними з найкращих у світі. Ці результати були б дуже близькими до медалей на минулорічних Олімпійських іграх у Парижі.

Юй здивувала всіх своїми результатами на чемпіонаті Китаю. 13 років їй виповниться лише в жовтні. Юй сказала, що почала плавати у шість років у парку водних розваг.

"Літо було надто спекотним, і тато повів мене до аквапарку. Я насолоджувалася прохолодою води та проводила багато часу в різних маленьких дитячих басейнах. Одного разу до мене підійшов тренер і запитав, чи хочу я плавати швидше", – розповіла вона офіційному китайському інформаційному агентству "Сіньхуа".

Юй кваліфікувалася в індивідуальних запливах комплексом на 200 та 400 метрів, а також на 200 метрів батерфляєм. Вона може виграти медаль в усіх трьох дисциплінах.

Американській суперзірці Кеті Ледекі було 15 років і 139 днів, коли вона виграла заплив на 800 метрів вільним стилем на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні – першу з дев'яти золотих медалей за чотири Олімпіади.

"Я думаю, це чудова історія. Я не знаю, до чого вона призведе", – сказав Associated Press Грег Міхан, директор національної збірної США з плавання.

Нагадаємо, параспортсменка Кеті Кубяк побила світові рекорди у категорії S4 на дистанціях 50 метрів вільним стилем, 50 метрів батерфляєм, 100 метрів на спині та 200 метрів вільним стилем під час чемпіонату США з паралімпійського плавання.

Плавання чемпіонат світу

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