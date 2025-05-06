МОК перевипустив для легенди плавання медалі, які він втратив при пожежі

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) перевипустив усі 10 олімпійських медалей легендарного плавця Гері Холла та повторно вручив їх 50-річному американцеві.

Про це повідомляє пресслужба МОК.

Холл проживає у Каліфорнії, де в січні поточного року пройшла серія нищівних пожеж. Стихія зруйнувала дім плавця, включно із його нагородами. МОК перевипустив усі медалі Холла, повторну вручив їх спортсмену почесний президент МОК Томас Бах.

На церемонію вручення Холл привіз розплавлені рештки однієї зі своїх медалей.

МОК

На Олімпіадах 1996, 2000 і 2004 років Холл сумарно завоював 5 золотих, 3 срібних і 2 бронзові медалі.

Нагадаємо, напередодні Кеті Ледекі встановила новий рекорд світу на дистанції 800 метрів вільним стилем.