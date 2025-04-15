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Чемпіон світу та Європи завершив кар'єру у 28-річному віці

Руслан Травкін — 15 квітня 2025, 07:58
Чемпіон світу та Європи завершив кар'єру у 28-річному віці
Фелікс Аубек
Instagram

Австрійський плавець Фелікс Аубек прийняв рішення завершити кар'єру у 28-річному віці.

Про це він повідомив у соцмережі "Instagram".

"Я прийняв це рішення нелегко і інтенсивно думав про нього протягом кількох тижнів. Зараз для мене просто правильний час. Це питання здорового глузду та перспектив.

Я насправді хотів поїхати на наступний чемпіонат світу та попрощатися з усіма своїми колегами та іншими учасниками. Але я дійшов висновку, що я більше не можу досягти рівня, на якому був. І просто плавати для мене недостатньо", – написав він.

У 2021 році Аубек став чемпіоном світу на короткій воді на дистанції 400 вільним стилем в Абу-Дабі, а також впевнено завоював золото на Чемпіонаті Європи 2024 року в Белграді.

Протягом кар'єри також здобував срібло та бронзу на чемпіонатах світу. Ставав Під час навчання в університеті США чемпіом NCAA.

Тричі представляв Австрію на Олімпійських іграх. У Токіо-2020 фінішував четвертим на дистанції 400 м вільним стилем.

Instagram

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