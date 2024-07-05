Сестри Алексіїви стали чемпіонками Суперфіналу Кубку світу

Владислава та Марина Алексіїви здобули золоті медалі в Суперфіналі Кубку світу з артистичного плавання, який проходить в угорському Будапешті.

Українки посіли перше місце у технічному дуеті з результатом — 260,2700 бала. Срібло здобула пара із Китаю (252,1533), а бронзу — ізраїльтянки (247,5649).

Зазначимо, що це перша золота нагорода Алексіївих у 2024 році. Нагадаємо, у червні харків'янки здобули бронзу на Кубку світу в Канаді.

Раніше збірна України з артистичного плавання здобула ліцензію на Олімпійські ігри-2024.