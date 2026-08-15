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Бабенко зупинився за крок до медалі на дистанції 50 метрів брасом в межах ЧЄ-2026

Олексій Мурзак — 15 серпня 2026, 19:47
Бабенко зупинився за крок до медалі на дистанції 50 метрів брасом в межах ЧЄ-2026
Володимир Лісовець
Getty Images

У суботу, 15 серпня, на чемпіонаті Європи-2026 з водних видів спорту відбувся фінал у запливі на 50 метрів брасом серед чоловіків, де Україну представили одразу двоє спортсменів – Володимир Лісовець та Степан Бабенко.

На жаль, за медалі поборотися не вдалося. За крок до медалі зупинився Бабенко, який показав 4-й час (26.72), слідом за ним фінішував Лісовець (26.78). Обидва побили свої персональні рекорди, а Бабенко встановив новий національний рекорд.

Золото здобув представник Італії Ніколо Мартіненгі, а "срібло" розділили нідерландець Кун де Гроот та італієць Сімоне Черазуоло.

Напередодні, український плавець Вадим Науменко вийшов до півфіналу змагань на 200 метрів комплексним стилем на чемпіонаті Європи-2026 з водних видів спорту.

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