Бабенко зупинився за крок до медалі на дистанції 50 метрів брасом в межах ЧЄ-2026

У суботу, 15 серпня, на чемпіонаті Європи-2026 з водних видів спорту відбувся фінал у запливі на 50 метрів брасом серед чоловіків, де Україну представили одразу двоє спортсменів – Володимир Лісовець та Степан Бабенко.

На жаль, за медалі поборотися не вдалося. За крок до медалі зупинився Бабенко, який показав 4-й час (26.72), слідом за ним фінішував Лісовець (26.78). Обидва побили свої персональні рекорди, а Бабенко встановив новий національний рекорд.

Золото здобув представник Італії Ніколо Мартіненгі, а "срібло" розділили нідерландець Кун де Гроот та італієць Сімоне Черазуоло.

Напередодні, український плавець Вадим Науменко вийшов до півфіналу змагань на 200 метрів комплексним стилем на чемпіонаті Європи-2026 з водних видів спорту.