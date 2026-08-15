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Науменко кваліфікувався до півфіналу змагань на 200 метрів комплексним стилем на ЧЄ-2026

Микола Літвінов — 15 серпня 2026, 12:12
Науменко кваліфікувався до півфіналу змагань на 200 метрів комплексним стилем на ЧЄ-2026
Вадим Науменко
Федерація плавання України

Український плавець Вадим Науменко вийшов до півфіналу змагань на 200 метрів комплексним стилем на чемпіонаті Європи-2026 з водних видів спорту.

23-річний атлет фінішував третім у своїй групі із результатом в 1:59.53, завдяки чому посів дванадцяту сходинку в сумарному відборі та кваліфікувався до наступної стадії змагань.

Зауважимо, що Науменко на юніорському рівні став віцечемпіоном Європи у 2021 році.

Результати кваліфікації на 200 м комплексним стилем (чоловіки).

  1. Данкан Скотт (Велика Британія) – 1:57.51
  2. Міхаїл Щербаков ("Нейтральний" статус) – 1:58.16
  3. Макс Літчфілд (Велика Британія) – 1:58.43
  4. Ілля Бородін ("Нейтральний" статус) – 1:58.58
  5. Уго Гонсалес де Олівейра (Іспанія) – 1:58.77
  6. Якопо Барботті (Італія) – 1:58.79
  7. Хуберт Кош (Угорщина) – 1:58.82
  8. Ейтан Бен Шитріт (Ізраїль) – 1:59.11
  9. Олексій Глівінський (Ізраїль) – 1:59.31
  10. Вадим Науменко (Україна) – 1:59.53
  11. Ніл Кадеваль Міколау (Іспанія) – 1:59.67
  12. Ян Чейка (Чехія) – 1:59.73
  13. Альберто Радзетті (Італія) – 1:59.80
  14. Фінн Хаммер (Німеччина) – 1:59.89
  15. Томас Янсен (Нідерланди) – 2:00.03
  16. Даніїл Гіуртзидіс (Греція) – 2:00.12

Додамо, що півфінальні змагання відбудуться 15 серпня та стартують о 21:02 за київським часом.

Нагадаємо, що Україна на цій європейській першості завоювала вже 6 нагород: 2 золоті, 1 срібну та 3 бронзові.

Раніше Лісовець і Бабенко відібралися у фінал в запливі на 50 метрів брасом на ЧЄ-2026.

Вадим Науменко

Вадим Науменко

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