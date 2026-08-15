Науменко кваліфікувався до півфіналу змагань на 200 метрів комплексним стилем на ЧЄ-2026
Український плавець Вадим Науменко вийшов до півфіналу змагань на 200 метрів комплексним стилем на чемпіонаті Європи-2026 з водних видів спорту.
23-річний атлет фінішував третім у своїй групі із результатом в 1:59.53, завдяки чому посів дванадцяту сходинку в сумарному відборі та кваліфікувався до наступної стадії змагань.
Зауважимо, що Науменко на юніорському рівні став віцечемпіоном Європи у 2021 році.
Результати кваліфікації на 200 м комплексним стилем (чоловіки).
- Данкан Скотт (Велика Британія) – 1:57.51
- Міхаїл Щербаков ("Нейтральний" статус) – 1:58.16
- Макс Літчфілд (Велика Британія) – 1:58.43
- Ілля Бородін ("Нейтральний" статус) – 1:58.58
- Уго Гонсалес де Олівейра (Іспанія) – 1:58.77
- Якопо Барботті (Італія) – 1:58.79
- Хуберт Кош (Угорщина) – 1:58.82
- Ейтан Бен Шитріт (Ізраїль) – 1:59.11
- Олексій Глівінський (Ізраїль) – 1:59.31
- Вадим Науменко (Україна) – 1:59.53
- Ніл Кадеваль Міколау (Іспанія) – 1:59.67
- Ян Чейка (Чехія) – 1:59.73
- Альберто Радзетті (Італія) – 1:59.80
- Фінн Хаммер (Німеччина) – 1:59.89
- Томас Янсен (Нідерланди) – 2:00.03
- Даніїл Гіуртзидіс (Греція) – 2:00.12
Додамо, що півфінальні змагання відбудуться 15 серпня та стартують о 21:02 за київським часом.
Нагадаємо, що Україна на цій європейській першості завоювала вже 6 нагород: 2 золоті, 1 срібну та 3 бронзові.
Раніше Лісовець і Бабенко відібралися у фінал в запливі на 50 метрів брасом на ЧЄ-2026.