Науменко кваліфікувався до півфіналу змагань на 200 метрів комплексним стилем на ЧЄ-2026

Український плавець Вадим Науменко вийшов до півфіналу змагань на 200 метрів комплексним стилем на чемпіонаті Європи-2026 з водних видів спорту.

23-річний атлет фінішував третім у своїй групі із результатом в 1:59.53, завдяки чому посів дванадцяту сходинку в сумарному відборі та кваліфікувався до наступної стадії змагань.

Зауважимо, що Науменко на юніорському рівні став віцечемпіоном Європи у 2021 році.

Результати кваліфікації на 200 м комплексним стилем (чоловіки).

Данкан Скотт (Велика Британія) – 1:57.51 Міхаїл Щербаков ("Нейтральний" статус) – 1:58.16 Макс Літчфілд (Велика Британія) – 1:58.43 Ілля Бородін ("Нейтральний" статус) – 1:58.58 Уго Гонсалес де Олівейра (Іспанія) – 1:58.77 Якопо Барботті (Італія) – 1:58.79 Хуберт Кош (Угорщина) – 1:58.82 Ейтан Бен Шитріт (Ізраїль) – 1:59.11 Олексій Глівінський (Ізраїль) – 1:59.31 Вадим Науменко (Україна) – 1:59.53 Ніл Кадеваль Міколау (Іспанія) – 1:59.67 Ян Чейка (Чехія) – 1:59.73 Альберто Радзетті (Італія) – 1:59.80 Фінн Хаммер (Німеччина) – 1:59.89 Томас Янсен (Нідерланди) – 2:00.03 Даніїл Гіуртзидіс (Греція) – 2:00.12

Додамо, що півфінальні змагання відбудуться 15 серпня та стартують о 21:02 за київським часом.

Нагадаємо, що Україна на цій європейській першості завоювала вже 6 нагород: 2 золоті, 1 срібну та 3 бронзові.

Раніше Лісовець і Бабенко відібралися у фінал в запливі на 50 метрів брасом на ЧЄ-2026.