Шеремет і Бухов відібралися до півфіналу змагань на 50 метрів вільним стилем на ЧЄ-2026

Українські плавці Нікіта Шеремет і Владислав Бухов за підсумками кваліфікаційного раунду відібралися до півфіналу змагань на 50 метрів вільним стилем на чемпіонаті Європи-2026 з водних видів спорту.

Шеремет посів перше місце у загальному відборі. Стартувавши з третьої позиції, уродженець Одеси досягнув результату за 21.56 секунди. Зауважимо, що Нікіта на юніорському рівні став чемпіоном світу у цій дисципліні, а на континентальній першості він вигравав "срібло".

З результатом у 21.87 секунди Владислав Бухов посів п'яте місце у своїй групі та десяте в загальному відборі, що дозволило йому пройти до наступної стадії змагань. Додамо, що він у 2024 році став чемпіоном світу зі змагань на 50 метрів вільним стилем.

Ілля Лінник не пройшов кваліфікаційний раунд, оскільки дістався фінішу за 22.56 секунди та посів 44-ту сходинку в сумарному відборі.

Нагадаємо, що Україна на цій європейській першості завоювала вже 6 нагород: 2 золоті, 1 срібну та 3 бронзові.

Раніше Лісовець і Бабенко відібралися у фінал в запливі на 50 метрів брасом на ЧЄ-2026.