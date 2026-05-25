Два світові рекорди: українка здобула три золоті медалі на турнірі в Єгипті

Українська фрідайверка Наталія Жаркова встановила два світові рекорди під час змагань Only One AIDA Competition 2026, що відбулись у єгипетському Шарм-ель-Шейху.

У перший день змагань українка встановила світовий рекорд у стрибках у біластах, занурившись на 112 метрів на одному вдиху у дисципліні Constant Weight with Bifins. Попередній рекорд три роки тому встановила Аленца Артнік – 111 метрів

На третій день змагань спортсменка занурилася на глибину 106 метрів у дисципліні Free Immersion (вільне занурення без ласт з використанням троса). У цій дисципліні атлети не використовують ласти, а спускаються на глибину і повертаються на поверхню, підтягуючись руками вздовж троса.

Ще один успіх Наталії Жаркової припав на дисципліну занурення з постійною вагою в ластах, де українка показала результат 117 метрів.

