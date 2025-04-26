Дворазова паралімпійська чемпіонка побила три світові рекорди за один день

Дворазова чемпіонка Паралімпійських ігор 2024 американка Ліанн Сміт встановила три світові рекорди протягом одного дня.

Про це повідомляє nbcsports.com.

Сталося це на змаганнях Світової серії з паралімпійського плавання в Індіанаполісі, США.

36-річна спортсменка встановила світові рекорди на дистанціях 50, 100 і 200 метрів вільним стилем у класифікації S3.

Вона також стала першою жінкою, яка подолала 40 секунд у дистанції S3 50 метрів вільним стилем, показавши час 39,99 секунди. Попередній рекорд належав Ліанні. На Паралімпіаді вона зі світовим рекордом (40,03 секунди) здобула золото.

Рекорди на 100 м та 200 м належали також Сміт.

"Я не очікувала світових рекордів, але змінити тренування та відпочити на чотири місяці від плавання після Паралімпійських ігор було освіжаючим і дуже потрібним для мене", – зізналася плавчиня.

Ліана за кар'єру здобула 10 золотих медалей на чемпіонатах світу різних років. На Паралімпійських іграх у Токіо вона стала срібною призеркою на дистанції 100 м вільним стилем.

Нагадаємо, кенійка Агнес Нгетич встановила новий світовий рекорд на дистанції 10 км, ставши першою жінкою, яка пробігла дистанцію менш ніж за 30 хвилин.