Кенійка Нгетич встановила новий світовий рекорд у бігу на 10 км
Агнес Нгетич
/x.com/WorldAthletics
Кенійка Агнес Нгетич встановила новий світовий рекорд на дистанції 10 км, ставши першою жінкою, яка пробігла дистанцію менш ніж за 30 хвилин.
Про це повідомляє BBC.
24-річна Нгетич на змаганнях у німецькому місті Херцогенаурах показала результат 29 хвилин 27 секунд. Вона покращила досягнення Агнес Тіроп (30 хв і 1 секунда).
Тіроп установила цей рекорд також у місті Херцогенаурах, але чотири роки тому.
Два роки тому Нгетич показала час 29:24 у забігу лише серед жінок, але рекорд не підтвердили, оскільки дистанція виявилася коротшою на 25 метрів.
"Я так схвильована, я не очікувала цього. Я дуже пишаюся собою. Після пропуску Олімпіади минулого року я хочу досягти успіхів цього року на чемпіонаті світу", – сказала вона.
Нагадаємо, на початку року дворазова олімпійська чемпіонка Беатріс Чебет стала новою світовою рекордсменкою серед жінок на дистанції 5000 метрів. Цей рекорд належав саме Агнес Нгетич.