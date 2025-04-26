Кенійка Нгетич встановила новий світовий рекорд у бігу на 10 км

Кенійка Агнес Нгетич встановила новий світовий рекорд на дистанції 10 км, ставши першою жінкою, яка пробігла дистанцію менш ніж за 30 хвилин.

Про це повідомляє BBC.

24-річна Нгетич на змаганнях у німецькому місті Херцогенаурах показала результат 29 хвилин 27 секунд. Вона покращила досягнення Агнес Тіроп (30 хв і 1 секунда).

Historic 👏



🇰🇪’s Agnes Ngetich smashes the women-only 10km world record in Herzogenaurach 🔥



She clocks 29:27* to become the first woman to ever break 30 minutes in a women-only race 💪



*subject to the usual ratification procedures pic.twitter.com/9GxwSZtypM — World Athletics (@WorldAthletics) April 26, 2025

Тіроп установила цей рекорд також у місті Херцогенаурах, але чотири роки тому.

Два роки тому Нгетич показала час 29:24 у забігу лише серед жінок, але рекорд не підтвердили, оскільки дистанція виявилася коротшою на 25 метрів.

"Я так схвильована, я не очікувала цього. Я дуже пишаюся собою. Після пропуску Олімпіади минулого року я хочу досягти успіхів цього року на чемпіонаті світу ", – сказала вона.

Нагадаємо, на початку року дворазова олімпійська чемпіонка Беатріс Чебет стала новою світовою рекордсменкою серед жінок на дистанції 5000 метрів. Цей рекорд належав саме Агнес Нгетич.