Дворазова олімпійська чемпіонка Парижа встановила світовий рекорд на дистанції 50 м батерфляєм

На чемпіонаті світу з плавання на короткій воді, який з 10 до 15 грудня проходитиме у Будапешті, американка Гретхен Волш установила світовий рекорд на дистанції 50 метрів батерфляєм.

Про це повідомляє WorldAquatics.

Вона подолала дистанцію за 24,02 секунди. Попередній рекорд був установлений шведкою Терезою Альсхаммар у 2009 році. Вона пропливла 50 м за 24,38 секунди.

Gretchen Walsh has shattered a 15-year-old World Record in the Women's 50m Butterfly with an incredible time of 24.02! 🏆🔥 The previous record of 24.38 was held by Therese Alshammar 🇸🇪, set on November 22, 2009 😱 #AQUABudapest2024 pic.twitter.com/Rqj95Q13WP — World Aquatics (@WorldAquatics) December 10, 2024

🤯 GRETCHEN WALSH 🇺🇸 VIENT DE FAIRE TOMBER LE DERNIER RECORD DU MONDE FÉMININ DE L’ÈRE POLYURÉTHANE !!!!



L’américaine a explosé le record du monde du 50m papillon en réalisant 24.02 en série 😱#Natation #AQUABudapest2024 pic.twitter.com/hOlTKSYc3W — MR.CARTER (@NelsonCarterJr) December 10, 2024

🚨 WORLD RECORD ALERT 🚨

Gretchen Walsh smashes the Women's 50m Butterfly record with an incredible time of 24.02! 🏆🔥 The previous record stood strong since 2009!! #AQUABudapest2024 pic.twitter.com/BAVIi3ChqS — World Aquatics (@WorldAquatics) December 10, 2024

"Я трохи здивована, що рекорд так довго простояв. Я досягла цього наприкінці кар’єри", – сказала Альсхаммар у коментарі для Svt.se.

21-річна Гретхен за світовий рекорд отримала винагороду в розмірі 25 тисяч доларів.

Волш – зірка плавання. На Олімпійських іграх 2024 вони здобула 2 золоті (комбінована та жіноча естафети) та 2 срібні медалі (100 м батерфляєм та естафета вільним стилем).

В червні цього року напередодні Олімпіади Гретхен стала володаркою світового рекорду на 100 м батерфляєм.