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Дворазова олімпійська чемпіонка Парижа встановила світовий рекорд на дистанції 50 м батерфляєм

Руслан Травкін — 10 грудня 2024, 12:47
Дворазова олімпійська чемпіонка Парижа встановила світовий рекорд на дистанції 50 м батерфляєм
Гретхен Волш
https://x.com/WorldAquatics

На чемпіонаті світу з плавання на короткій воді, який з 10 до 15 грудня проходитиме у Будапешті, американка Гретхен Волш установила світовий рекорд на дистанції 50 метрів батерфляєм.

Про це повідомляє WorldAquatics.

Вона подолала дистанцію за 24,02 секунди. Попередній рекорд був установлений шведкою Терезою Альсхаммар у 2009 році. Вона пропливла 50 м за 24,38 секунди.

"Я трохи здивована, що рекорд так довго простояв. Я досягла цього наприкінці кар’єри", – сказала Альсхаммар у коментарі для Svt.se.

21-річна Гретхен за світовий рекорд отримала винагороду в розмірі 25 тисяч доларів.

Волш – зірка плавання. На Олімпійських іграх 2024 вони здобула 2 золоті (комбінована та жіноча естафети) та 2 срібні медалі (100 м батерфляєм та естафета вільним стилем).

В червні цього року напередодні Олімпіади Гретхен стала володаркою світового рекорду на 100 м батерфляєм.

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