Дворазова олімпійська чемпіонка Парижа встановила світовий рекорд на дистанції 50 м батерфляєм
Гретхен Волш
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На чемпіонаті світу з плавання на короткій воді, який з 10 до 15 грудня проходитиме у Будапешті, американка Гретхен Волш установила світовий рекорд на дистанції 50 метрів батерфляєм.
Про це повідомляє WorldAquatics.
Вона подолала дистанцію за 24,02 секунди. Попередній рекорд був установлений шведкою Терезою Альсхаммар у 2009 році. Вона пропливла 50 м за 24,38 секунди.
"Я трохи здивована, що рекорд так довго простояв. Я досягла цього наприкінці кар’єри", – сказала Альсхаммар у коментарі для Svt.se.
21-річна Гретхен за світовий рекорд отримала винагороду в розмірі 25 тисяч доларів.
Волш – зірка плавання. На Олімпійських іграх 2024 вони здобула 2 золоті (комбінована та жіноча естафети) та 2 срібні медалі (100 м батерфляєм та естафета вільним стилем).
В червні цього року напередодні Олімпіади Гретхен стала володаркою світового рекорду на 100 м батерфляєм.