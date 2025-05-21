12-річна плавчиня встановила кілька рекордів у своїй віковій категорії на чемпіонаті Китаю

12-річна китайська плавчиня Юй Цзіді продемонструвала вражаючі результати на чемпіонаті країни серед дорослих.

Про це повідомляють BBC та портал про плавання Swimswam.com.

Школярка у запливі на 200 м показала час 2 хвилини 10,63 секунди, ставши срібною призеркою. Її випередила лише фіналістка Олімпійських ігор у Парижі Ю Юйтін. Якби цей час був показаний у відбіркових запливах на минулорічній Олімпіаді в Парижі, дівчинка пройшла б у півфінал.

🚨 12-year-old sensation alert! 🇨🇳

Yu Zidi just swam a blazing 2:10.63 in the women’s 200m IM at the Chinese Nationals 🤯 — the fastest time ever by a 12-year-old



📹 CCTV Sports pic.twitter.com/OacPsM8YYt — World Aquatics (@WorldAquatics) May 19, 2025

У запливі на 200 м вільним стилем Цзіді показала час 2:08,52. Цей результат перевершив її попередній особистий рекорд 2:09,86, встановлений у 11-річному віці на літньому чемпіонаті Китаю в серпні минулого року.

Для порівняння, чинний Національний рекорд США у віковій групі для дівчаток 11-12 років становить 2:15.02, встановлений Кессіді Баєр у 2012 році. Крім того, найкращий показник для хлопців 11-12 років становить 2:11.07, встановлений Діном Джонсоном у 2018 році.

Цзіді значно перевершила їх обох і зараз має 14-й результат у світі за цей сезон.

Юй, якій в жовтні виповниться 13 років, може потрапити до національної збірної Китаю на чемпіонат світу в Сінгапурі в липні.

Нагадаємо, український плавець Андрій Говоров оголосив про завершення олімпійської кар'єри.