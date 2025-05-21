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12-річна плавчиня встановила кілька рекордів у своїй віковій категорії на чемпіонаті Китаю

Руслан Травкін — 21 травня 2025, 10:05
12-річна плавчиня встановила кілька рекордів у своїй віковій категорії на чемпіонаті Китаю
Юй Цзіді
Getty images

12-річна китайська плавчиня Юй Цзіді продемонструвала вражаючі результати на чемпіонаті країни серед дорослих.

Про це повідомляють BBC та портал про плавання Swimswam.com.

Школярка у запливі на 200 м показала час 2 хвилини 10,63 секунди, ставши срібною призеркою. Її випередила лише фіналістка Олімпійських ігор у Парижі Ю Юйтін. Якби цей час був показаний у відбіркових запливах на минулорічній Олімпіаді в Парижі, дівчинка пройшла б у півфінал.

У запливі на 200 м вільним стилем Цзіді показала час 2:08,52. Цей результат перевершив її попередній особистий рекорд 2:09,86, встановлений у 11-річному віці на літньому чемпіонаті Китаю в серпні минулого року.

Для порівняння, чинний Національний рекорд США у віковій групі для дівчаток 11-12 років становить 2:15.02, встановлений Кессіді Баєр у 2012 році. Крім того, найкращий показник для хлопців 11-12 років становить 2:11.07, встановлений Діном Джонсоном у 2018 році.

Цзіді значно перевершила їх обох і зараз має 14-й результат у світі за цей сезон.

Юй, якій в жовтні виповниться 13 років, може потрапити до національної збірної Китаю на чемпіонат світу в Сінгапурі в липні.

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