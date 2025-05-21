12-річна плавчиня встановила кілька рекордів у своїй віковій категорії на чемпіонаті Китаю
12-річна китайська плавчиня Юй Цзіді продемонструвала вражаючі результати на чемпіонаті країни серед дорослих.
Про це повідомляють BBC та портал про плавання Swimswam.com.
Школярка у запливі на 200 м показала час 2 хвилини 10,63 секунди, ставши срібною призеркою. Її випередила лише фіналістка Олімпійських ігор у Парижі Ю Юйтін. Якби цей час був показаний у відбіркових запливах на минулорічній Олімпіаді в Парижі, дівчинка пройшла б у півфінал.
У запливі на 200 м вільним стилем Цзіді показала час 2:08,52. Цей результат перевершив її попередній особистий рекорд 2:09,86, встановлений у 11-річному віці на літньому чемпіонаті Китаю в серпні минулого року.
Для порівняння, чинний Національний рекорд США у віковій групі для дівчаток 11-12 років становить 2:15.02, встановлений Кессіді Баєр у 2012 році. Крім того, найкращий показник для хлопців 11-12 років становить 2:11.07, встановлений Діном Джонсоном у 2018 році.
Цзіді значно перевершила їх обох і зараз має 14-й результат у світі за цей сезон.
Юй, якій в жовтні виповниться 13 років, може потрапити до національної збірної Китаю на чемпіонат світу в Сінгапурі в липні.
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