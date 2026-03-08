Українська правда
Лучкін здобув третю медаль на юніорському чемпіонаті світу зі сноубордингу

Микола Літвінов — 8 березня 2026, 14:40
Український 16-річний сноубордист Дмитро Лучкін здобув бронзову медаль у дисципліні рейл юніорському чемпіонаті світу з парку та пайпу в канадському Калгарі.

У фінальному раунді змагань молодий українець посів третє місце, отримавши за свій виступ 37,875 бала. Перемогу в турнірі здобув представник Канади Стіан Лангбакк із результатом 39,25 бала, а срібним призером став фін Пірю Посіо, який набрав 38,25 бала.

Юніорський ЧС зі сноубордингу. Рейл.

  1. Стіан Лангбакк (Канада) – 39,25 
  2. Пірю Посіо (Фінляндія) – 38,25
  3. Дмитро Лучкін (Україна) – 37,875

Нагадаємо, для українця це третя нагорода на поточному турнірі після здобуття "срібла" у біг-ейрі та "бронзи" у слоупстайлі. Сама дисципліна рейл цього року була вперше представлена в програмі юніорського чемпіонату світу.

