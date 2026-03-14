Гірські лижі. Супергігант у Куршевелі скасовано

Супергігант на етапі чоловічого Кубку світу з гірських лиж у французькому Куршевелі скасовано.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної лижної федерації (FIS).

Гонка повинна була відбутися в суботу, 14 березня, початок був запланований на 12:00 за київським часом. Проте гонку довелося скасувати через сильний снігопад і туман. Згідно з прогнозами синоптиків, протягом дня ситуація лише погіршуватиметься.

Зазначимо, що цей супергігант заміняв у програмі Кубку світу старт, який мав відбутися 1 березня в німецькому Гарміш-Партенкірхені. Той супергігант також був скасований через складні погодні умови.

У неділю, 15 березня, в Куршевелі має відбутися ще один супергігант. Старт запланований на 11:45 за київським часом.