Зірковий гірськолижник може не повернутися в спорт після травми

Відомий французький гірськолижник Сіпрієн Сарразен зізнався, що він не впевнений у тому, чи зможе повернутися до змагань після важких травм, отриманих наприкінці грудня минулого року на етапі Кубку світу в італійському Борміо.

Спортсмена цитує Bluewin.ch.

"Повернутися в спорт – моя велика мета, я йду до неї день за днем. Чи зможу я знову кататися на лижах? Так. Але повернутися до змагань? Я не знаю", – заявив 30-річний спортсмен.

При цьому Сарразен заявив, що процес відновлення йде з випередженням графіка.

"У мене все дуже добре. Прогрес йде швидше, ніж очікувалося", – додав француз.

Головною проблемою Сарразена залишається те, що внаслідок травм голови, отриманих при падінні, у нього двоїться в очах. Аналогічна проблема у 2022 році змусила завершити кар’єру відомого швейцарського гірськолижника Мауро Кавіцеля.