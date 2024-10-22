Зірковий гірськолижник пропустить старт Кубку світу-2024/25

Зірковий французький гірськолижник Алексі Пінтуро пропустить стартовий етап Кубка світу-2024/25 в австрійському Зольдені.

Про це повідомляє NeveItalia.

Збірна Франції оголосила склад на перший етап Кубка світу, який пройде в австрійському Зольдені 26-27 жовтня.

Жінки: Клара Дірез, Кейтлін Макфарлейн, Юне Бранд

Чоловіки: Сіпрієн Сарразен, Матьє Февр, Тібо Фавро, Лео Ангено, Дієго Ореккьоні, Віктор Муффа-Жанде і Флавіо Вітале.

До складу не увійшов лідер чоловічою збірної Алексі Пінтуро. Він із запізненням розпочав підготовку до нового сезону через розкрив хрестоподібних зв’язок коліна, який він отримав у січні поточного року на етапі Кубка світу в Венгені.

Раніше повідомлялося про те, що швейцарець Нільс Хінтерманн пропустить сезон через рак.