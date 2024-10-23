Зірка гірськолижного спорту пропустить весь сезон-2024/25

Зірковий норвезький гірськолижник Александер Омодт Кілде пропустить весь сезон-2024/25.

Про це повідомляє TV2.no.

32-річний спортсмен отримав травму плеча в січні поточного року в результаті важкого падіння на етапі Кубку світу в швейцарському Венгені. Влітку Кілде довелося двічі робити повторну операцію на лівому плечі через те, що в ньому виявили інфекцію. На цьому проблеми не завершились: незабаром на норвежця чекає ще одна, третя операція.

"Після 10 тижнів антибіотиків, мені потрібна ще одна операція. Нажаль, я не зможу виступати цієї зими, але я повністю зосереджений на відновленні і повернуся ще сильнішим", – заявив Кілде.

Норвежець є володарем Кубка світу 2020 року, сумарно здобув 21 перемогу і 48 разів піднімався на подіуми на етапах "Білого цирку".

Раніше повідомлялося про те, що Петра Влхова пропустить стартову частину нового сезону, який розпочнеться вже у суботу, 26 жовтня в Зольдені.