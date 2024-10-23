Зіркова гірськолижниця пропустить стартову частину сезону-2024/25

Зіркова словацька гірськолижниця Петра Влхова пропустить стартову частину сезону-2024/25.

Про це повідомляє NeveItalia.

Влхова порвала хрестоподібні зв’язки коліна у січні поточного року на домашньому етапі в Ясні, й досі не набрала оптимальних кондицій.

29-річна словачка точно пропустить етапи Кубку світу в Зольдені (26-27 жовтня), Леві (16 листопада), та Гурглі (23 листопада). Скоріше за все, не виступить Петра і на етапі в американському Кіллінгтоні (30 листопада – 1 грудня).

Нагадаємо, Влхова – володарка Кубка світу сезону-2021/21, за кар’єру здобула 31 перемогу і 73 рази піднімалась на подіуми на етапах "Білого цирку".

Раніше повідомлялося про те, що стартовий етап у Зольдені пропустить Алексі Пінтуро.