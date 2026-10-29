У норвезького Нарвіка забрали право проведення етапу гірськолижного Кубку світу-2026/27

Норвезький Нарвік не прийме етап жіночого Кубку світу сезону-2026/27 з гірських лиж.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної лижної федерації (FIS).

12-13 березня 2027 року Нарвік повинен був провести швидкісний етап жіночого Кубку світу. В програмі були заплановані швидкісний спуск і супергігант.

Проте наразі норвезький гірськолижний курорт готується до проведення чемпіонату світу 2029 року, і на трасах майбутнього мундіалю тривають роботи. Оскільки існує високий ризик того, що до березня наступного року вони не будуть завершені до березня наступного року, у Нарвіка відібрали право проведення етапу.

У ці дати швидкісний етап жіночого Кубку світу прийме інший норвезький курорт, Квітф'єлл. Тижнем раніше (6-7 березня) там відбудеться етап чоловічого Кубку світу.