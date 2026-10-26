Перемоги Мольцан і Бротена, старі проблеми Шиффрін. Підсумки лижного тижня

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Зольден (Австрія), гігант, чоловіки

Перша перемога Мольцан, проблеми Шиффрін не зникли

Новий сезон гірськолижного Кубку світу за традицією стартував жіночим гігантом у Зольдені. І завершився він перемогою представниці збірної США. Та не тієї, від кого цього очікували перед стартом чи навіть після першої спроби.

Лідирувала Мікаела Шиффрін, проте виявилося, що хронічні проблеми американки з другою спробою в гіганті нікуди не поділися. Вона у підсумку відступила аж на 7 місце, при цьому видавши лише 27-й чистий результат другої спроби. Захист титулу володарки Кубку світу для американки розпочався відверто невдало. Зважаючи на те, що обмеженням своїх виступів у слаломі Шиффрін сама ускладнила собі завдання в загальному заліку Кубку світу, шанси конкуренток виглядають дедалі вищими.

Ну а перемогу – свою першу в кар'єрі на Кубку світу – здобула її партнерка по команді, Пола Мольцан. Так, до цього на рахунку американки вже було 10 подіумів на Кубку світу, серед яких і 2 місце в Зольдені минулого року. 32-річна Мольцан стала рекордсменкою жіночого Кубку світу за віком, у якому була здобута перша в кар'єрі перемога. Проте цю перемогу все ж можна назвати несподіваною. Річ у тім, що у міжсезоння Мольцан "пересіла" на лижі Van Deer, які слідом за чоловічим Кубком світу вийшли і на ринок жіночого.

Зважаючи на те, що Хенрік Крістофферсен багато скаржився на Van Deer у попередні роки, від Мольцан можна було чекати певного просідання в результатах. Насправді ж ефект виявився протилежним. І навіть якщо всі скарги Крістофферсена були безпідставними, виграти першу ж гонку на нових лижах – це, безсумнівно, успіх.

Пола Мольцан Getty Images

У боротьбі за перемогу Мольцан усього на 0,01 секунди випередила Лару Кольтурі. Албано-італійка не дотягнулася до першої в кар'єрі перемоги на Кубку світу. Лара знову дуже сильно розпочинає сезон, тепер головне – втримати таку форму на тривалий період, чого в минулому сезоні зробити не вдалося.

До слова, у міжсезоння тренувальна команда Кольтурі поповнилася іменитим французьким швидкісником Йоаном Кларе, що виглядає цілком логічно з огляду на плани Лари пробувати свої сили в супергіганті. І в Зольдені в обох спробах вона дуже якісно пройшла пологий низ, де якраз і потрібні ті ж навики, що і у швидкісних видах – ковзати в аеродинамічній стійці.

Замкнула топ-3 Емма Айхер. Для німкені гігант тривалий час гігант був найбільш проблемною дисципліною, проте наприкінці минулого сезону раптово намітився суттєвий прогрес. За міжсезоння Емма зуміла ці здобутки не лише не розгубити, а й розвинути, і вперше в кар'єрі піднялася на подіум у гіганті. І якщо тепер Айхер буде здатна регулярно підніматися на подіум у всіх 4 дисциплінах, то зупинити її на шляху до Великого кришталевого глобуса (ВКГ) буде вкрай складно.

Емма Айхер Getty Images

Варто відзначити і 26 місце її партнерки по команді, Кіри Вайлде-Вінкельманн: для неї це перші в кар'єрі очки в гіганті на Кубку світу. Німкеня була однією з багатьох чистих швидкісниць, які заявилися на гігант у Зольдені, проте набрати бодай якісь очки вдалося лише їй.

Зазначимо, що за підсумками другої спроби своє місце на подіумі втратила не лише Шиффрін, а всі три спортсменки, які йшли у топ-3 після першого раунді. Найкращою з них стала Сара Хектор, яка відступила з другого місця на четверте. Втім, зважаючи на те, що шведка традиційно слабко розпочинає сезон у Зольдені, такий результат можна розцінювати як успіх: на рахунку Сари досі немає жодного подіуму на трасі "Реттенбах", а 4 місце – це повторення найкращого результату, датованого жовтнем 2023 року.

Відступила в другій спробі й ще одна шведка, Естель Альфан, яка після першого раунду йшла сьомою, а фінішувала лише 12-ю. Втім, для нестабільної доньки легендарного Люка Альфана такий результат можна вважати успіхом. Топ-15 замкнула Хільма Льовблом, а 19-ю стала Ханна Аронссон Елфман. Інший молодий талант збірної Швеції, Корнелія Елунд, стала однією з 3 спортсменок, які зійшли у першій спробі. В другому заїзді сходів не було взагалі.

Каміль Раст, яка після першої спроби замикала топ-3, відступила на 6 місце. Спроба її партнерки по команді, Корінн Сутер, поборотися за очки в гіганті завершилися невдачею: лише 50 місце.

Каміль Раст Getty Images

Збірна Італії в Зольдені виступала без двох своїх лідерок, Федеріки Бріньоне та Соф'ї Годжі, які пропускали відкриття сезону через проблеми зі здоров'ям. Підстрахувати їх зуміла Азя Дзенере, яка замкнула топ-5. Ще по ходу минулого сезону вона помітно додала, і її прогрес увінчався несподіваним подіумом у непрофільному виді, супергіганті. Що стосується її "рідного" гіганту, то 5 місце в Зольдені стало її особистим рекордом у цій дисципліні.

Зазначимо, що на 5 місце Дзенере прорвалася з 16-ї позиції після першої спроби. При цьому, в другому заїзді вона припустилася помітної помилки, без якої могла би взагалі опинитися на подіумі. Потенціал у Азі великий, тому дуже цікаво буде поспостерігати за нею в подальшій частині сезону.

Решта збірної Італії етап у Зольдені занести собі в актив не може. Лара Делла Меа, яка в минулому сезоні регулярно потрапляла в топ-10, посіла лише 18 місце. Повернення Марти Бассіно після травми та пропуску всього минулого сезону вийшло невдалим – вона не пробилася в другу спробу, як і швидкісниця Лаура Піровано та юний талант Анна Трокер.

Лаура Піровано Getty Images

Збірна Канади в Зольдені виступала без свого лідера, Валері Греньє, яка перенесла операцію на коліні напередодні старту сезону. Її могла підстрахувати чемпіонка світу-2024 серед юніорів Брітт Річардсон, яка після першої спроби йшла четвертою. Проте в другій спробі вона припустилася грубої помилки та відступила аж на 27 місце.

Автором найбільш вражаючого рейду в другій спробі стала Марина Гонсєніца-Даніель. Полячка ледве пробилася до другого раунду (29-й результат у першій спробі), проте видала найкращий чистий час на другій трасі та піднялася на 20 позицій вгору. Поки що наслідки розриву хрестоподібної зв'язки коліна, який вона вирішила заліковувати без хірургічного втручання, не впливають на результати Марини.

9 місце з Гонсєніцею-Даніель розділила Франциска Гріч. Для неї це перше потрапляння в топ-10 з березня 2024 року. Проблема для збірної Австрії в тому, що більше нікого з господарок етапу в топ-30 не опинилося. Дуже слабко виступила Стефані Бруннер, а лідер команди та чинний володар Кубку світу в гіганті, Юлія Шайб, зійшла з дистанції в середині першої спроби. Переживати з приводу форми австрійки приводів поки що немає: на першій половині дистанції вона видала найкращий графік.

Яка ще команда розчарувала – так це збірна Норвегії. Традиційно норвежки на відкритті сезону в Зольдені стрибають вище голови та видають свій найкращий виступ у сезоні. Проте цього разу нічого схожого ми не побачили. Міна Фюрст Холтманн і Тея Луїза Стьєрнесунд йшли у топ-10 після першої спроби (8 і 10 місця), проте в підсумку не потрапили до чільної 15-ки.

Слабко виступила і Еліс Робінсон, яка також знана своїми високими результатами на старті сезону. Цього ж разу зіркова новозеландка підійшла до Зольдена не в оптимальній формі. Вона не припускалася грубих помилок, проте багато програвала по темпу та фінішувала у підсумку лише восьмою.

Еліс Робінсон Getty Images

Дуже цікаво було поспостерігати за поверненням на Кубок світу після майже трирічної перерви Петри Влхової. І в першій спробі зіркова словачка дуже приємно здивувала, показавши 11-й результат. Так, у другому раунді вона відступила на 23-тю позицію, проте загалом найгірші побоювання щодо рівня її готовності точно не справдилися.

Бротен розпочав сезон із перемоги

Відкриття Кубку світу в Зольдені рідко обходиться без проблем із погодою, не обійшлося і цього разу. Недільний чоловічий гігант провести таки вдалося, проте по вкороченій трасі через сильний вітер наверху. Зазвичай це призводить до дуже малих розривів, проте цього разу вони були цілком робочими.

Перемогу здобув Лукас Бротен, який все активніше тіснить Марко Одерматта з позиції найкращого гігантиста в світі. Бразило-норвежець – чинний олімпійський чемпіон і володар МКГ у цій дисципліні. З урахуванням кінцівки минулого сезону, ця перемога стала для нього третьою поспіль у гіганті на Кубку світу. Якщо брати до уваги ще й Олімпіаду-2026, то переможна серія Лукаса сягає вже 4 стартів поспіль.

Лукас Бротен Getty Images

Сам Одерматт у Зольдені точно не провалився – попри доволі помітний збій у другій спробі, він став третім, програвши лише 0,01 секунди партнеру по команді, Лоїку Мейяру. Останній дуже вдало розпочав сезон попри те, що зазвичай осінню частину сезону провалює, а на пік форми виходить лише в лютому. До слова, для Одерматта ця гонка була ювілейною, 200-ю в кар'єрі на Кубку світу.

Четвертим став Рівер Радамус, який, попри далеко не бездоганний другий заїзд, прорвався настільки високо з 15-го місця після першої спроби. Втім, говорити, що американцеві до подіуму не вистачило зовсім трішки, було би не зовсім вірно: Одерматту він програв 0,33 секунди – чимало як для старту на вкороченій трасі. Як би там не було, для Рівера це перше потрапляння у топ-5 на Кубку світу з лютого 2024 року.

Чоловіча збірна Австрії виступила значно краще, ніж жіноча. Хоча починалося все схожим чином – зі сходу одного з лідерів команди, Марко Шварца, на першій спробі. Та попри такий невдалий початок, австрійці виступили вдало. Рафаель Хаазер завдяки найкращому чистому часу другої спроби прорвався з 16 місця на п'яте.

Топ-10 замкнув Патрік Фойрштайн, одразу за ним у підсумковому протоколі розташувався Штефан Бреннштайнер. Хоча останній точно не може занести собі цей результат у актив, зважаючи на те, що після першої спроби він ішов третім.

Штефан Бреннштайнер Getty Images

Топ-6 замкнув Фабіан Грац, для якого це лише друге в кар'єрі потрапляння у топ-6 на Кубку світу. Дев'ятим після першої спроби йшов ще один німець, Александер Шмід, проте він у другому раунді відступив аж на 21 місце. Натомість, з 30-ї позиції на 15-ту прорвався Антон Граммель.

Єдиним із італійців, хто набрав очки, став Алекс Вінатцер, який посів 7 місце. Хоча могло все бути значно краще, якби не сходи Джованні Францоні та Джованні Борзотті. Цього року в чоловіків Францоні виявився єдиним чистим швидкісником, який заявився на гігант у Зольдені. І почалося все непогано: завдяки класному прокату на нижній частині першої спроби, де і потрібні були швидкісницькі якості, Джованні після першої спроби йшов 19-м.

Проте в другій спробі Францоні на тій же нижній ділянці припустився абсолютно необов'язкової помилки та зійшов із дистанції, втративши шанс набрати досить непогані очки. Як би там не було, Джованні показав, що у гіганті він не безднадійний. До слова, у другій спробі низ дуже добре пройшов Вінатцер, що нетипово для чистого "технаря". Ну а Борзотті після першої спроби взагалі йшов восьмим, проте втратив рідкісний шанс показати дійсно високий результат. І в цілому варто відзначити, що у чоловіків сходів із дистанції було суттєво більше, ніж у жінок – і це попри вкорочену трасу.

Збірна Норвегії занести собі в актив гігант у Зольдені не може. Атле Лі Макграт після першої спроби йшов п'ятим, проте зійшов із дистанції. Хенрік Крістофферсен фінішу дістався, проте провалив другу спробу, відступивши з 7 місця на 22-ге. При цьому, й перша спроба була далеко не бездоганною: нижню ділянку траси Хенрік просто провалив. Як би там не було, зміна виробника лиж йому на користь поки що не пішла. Тімон Хауган у першій спробі припустився грубої помилки, показавши лише 40-й результат.

Тімон Хауган Getty Images

У підсумку найкращим із норвежців у Зольдені став Ейрік Хюстад Сольберг – 8 місце. По ходу минулого сезону він помітно додав у слаломі, 4 рази заїхавши у топ-10 у 2026 році. А ось у гіганті у нього потраплянь до чільної десятки до етапу в Зольдені не було жодного.

З позитиву для норвежців також слід відзначити рейд з 29 місця на 14-те Расмуса Баккевіга. Для чинного чемпіона світу серед юніорів у гіганті це новий особистий рекорд на Кубку світу. Не вийшов на старт у Зольдені Александер Стеен Ольсен. Він увійшов до складу команди, проте в останній момент відмовився від участі. Александер вирішив, що ще не готовий до повернення після річної паузи, пов'язаної з травмою коліна.

Найкращим із французів став Лео Ангено, який посів 9 місце. Молоді таланти команди розчарували: Флавіо Вітале навіть не пробився до другої спроби (39 місце), а Альбан Елезі Каннаферіна посів скромне 24 місце з грубою помилкою на початку першої спроби в тих же воротах, у яких зійшов Марко Шварц.

Не можуть віднайти своїх пікових кондицій імениті ветерани, Жан Краньєц і Філіп Зубчіч, які посіли 18 і 19 місця відповідно.

Свої перші очки в гіганті на Кубку світу набрав талановитий слаломіст Едуард Халльберг. Після такої приємної несподіванки буде дуже цікаво поспостерігати за фіном на домашньому слаломі в Леві.

Ще гучнішою сенсацією стало 12 місце британця Фредді Карріка Сміта. Для 19-річного спортсмена це був п'ятий старт на Кубку світу та перші набрані очки. Схоже, після завершення кар'єри Дейва Райдінга збірна Великої Британії отримала дуже цікаве молоде поповнення у команді.

Зазначимо, що Фредді є одним із трьох британських братів-гірськолижників. Окрім нього, виступають його брат-близнюк Зак і на 2 роки старший Лука. Втім, останні двоє поки що феєрять лише на другорядних стартах.