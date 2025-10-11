Чотириразова олімпійська чемпіонка планує повернутися до виступів через два місяці після пологів

Норвезька лижниця Тереза Йохауг, яка зараз готується до появи на світ своєї другої дитини, заявила, що має намір повернутися до перегонів через два місяці після пологів.

Про це вона сказала під час подкасту з лижником і журналістом Емілем Гукільдом. Її слова цитує VG.no.

"Думаю приєднатися до нього (Еміля Гукільда – прим.) на перегонах Біркебейнерреннет 14 березня. Буде хвилююче і смішно побачити, наскільки далеко зможу дістатися через два місяці після пологів", – сказала Йохауг.

Йохауг, ймовірно, має народити в середині січня.

Нагадаємо, у травні 37-річна Тереза ухвалила рішення остаточно завершити свою спортивну кар’єру.

Варто зазначити, що Йохауг також завершувала кар'єру в 2022-му, але через кілька місяців повернулася.

Йохауг – одна із найтитулованіших лижниць в історії. За кар’єру вона завоювала 4 олімпійських золота та 14 нагород найвищого гатунку на чемпіонатах світу.

На Кубку світу дебютувала в 2007 році, у 261 особистому старті здобула 89 перемог і 160 разів піднялася на подіум. Тричі (у 2014, 2016 і 2020 роках) ставала володарем Великого кришталевого глобуса, 4 рази вигравала багатоденку Тур де Скі. У 2016 – 2018 роках відбувала допінгову дискваліфікацію.