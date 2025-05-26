Легендарна лижниця Йохауг оголосила про завершення кар’єри

Легендарна норвезька лижниця Тереза Йохауг ухвалила рішення остаточно завершити свою спортивну кар’єру.

Про це повідомляє NRK.

Минулого року Йохауг повернулася у спорт після дворічної перерви заради участі в домашньому чемпіонаті світу-2025 у Тронхеймі, на якому так і не завоювала жодної золотої нагороди.

Після цього 36-річна спортсменка тривалий час вагалася щодо продовження кар’єри ще на рік і участі в Олімпіаді-2026. У підсумку Тереза таки ухвалила рішення остаточно завершити кар’єру та приділити більше уваги сім’ї.

"Після того як сезон залишився позаду, я ухвалила рішення не націлюватися на Олімпійські ігри. Це було справжньою пригодою – знову бути в команді цієї зими, і хоча я все ще люблю кататися на лижах, я відчуваю велику потребу проводити більше часу з сім'єю. Я з нетерпінням чекаю можливості повболівати за Норвегію зі сторони на Олімпіаді та хочу сказати величезне спасибі всім, хто підтримував мене в поверненні у спорт. Особлива подяка моїй другій половинці, Нільсу Якобу Хоффу – без тебе цього б не вийшло", – заявила спортсменка.

Йохауг – одна із найтитулованіших лижниць в історії. За кар’єру вона завоювала 4 олімпійських золота та 14 нагород найвищого гатунку на чемпіонатах світу.

На Кубку світу дебютувала в 2007 році, у 261 особистому старті здобула 89 перемог і 160 разів піднялася на подіум. Тричі (у 2014, 2016 і 2020 роках) ставала володарем Великого кришталевого глобуса, 4 рази вигравала багатоденку Тур де Скі. У 2016 – 2018 роках відбувала допінгову дискваліфікацію.

Нагадаємо, раніше про завершення кар’єри оголосив норвезький двоборець Йорген Гробак.