Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Легендарна лижниця Йохауг оголосила про завершення кар’єри

Олег Дідух — 26 травня 2025, 13:05
Легендарна лижниця Йохауг оголосила про завершення кар’єри
Тереза Йохауг
Getty Images

Легендарна норвезька лижниця Тереза Йохауг ухвалила рішення остаточно завершити свою спортивну кар’єру.

Про це повідомляє NRK.

Минулого року Йохауг повернулася у спорт після дворічної перерви заради участі в домашньому чемпіонаті світу-2025 у Тронхеймі, на якому так і не завоювала жодної золотої нагороди.

Після цього 36-річна спортсменка тривалий час вагалася щодо продовження кар’єри ще на рік і участі в Олімпіаді-2026. У підсумку Тереза таки ухвалила рішення остаточно завершити кар’єру та приділити більше уваги сім’ї.

"Після того як сезон залишився позаду, я ухвалила рішення не націлюватися на Олімпійські ігри. Це було справжньою пригодою – знову бути в команді цієї зими, і хоча я все ще люблю кататися на лижах, я відчуваю велику потребу проводити більше часу з сім'єю.

Я з нетерпінням чекаю можливості повболівати за Норвегію зі сторони на Олімпіаді та хочу сказати величезне спасибі всім, хто підтримував мене в поверненні у спорт. Особлива подяка моїй другій половинці, Нільсу Якобу Хоффу – без тебе цього б не вийшло", – заявила спортсменка.

Йохауг – одна із найтитулованіших лижниць в історії. За кар’єру вона завоювала 4 олімпійських золота та 14 нагород найвищого гатунку на чемпіонатах світу.

На Кубку світу дебютувала в 2007 році, у 261 особистому старті здобула 89 перемог і 160 разів піднялася на подіум. Тричі (у 2014, 2016 і 2020 роках) ставала володарем Великого кришталевого глобуса, 4 рази вигравала багатоденку Тур де Скі. У 2016 – 2018 роках відбувала допінгову дискваліфікацію.

Нагадаємо, раніше про завершення кар’єри оголосив норвезький двоборець Йорген Гробак.

Завершення кар'єри Терезе Йохауг

Терезе Йохауг

Жахлива травма Бріньоне, невизначеність Йохауг. Дайджест новин лижного міжсезоння
Йохауг не увійшла до складу збірної Норвегії на наступний сезон
Лижні гонки. Йохауг завершила сезон перемогою в марафоні
Лижні гонки. Йохауг виграла розділку в Осло
Лижні гонки. Карлссон – чемпіонка світу в марафоні

Останні новини