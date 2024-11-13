Зіркова норвезька лижниця пропустить першу половину сезону
Крістін Шістад
instagram.com/kristineskistad
Відома норвезька лижниця Крістін Шістад, скоріше за все, пропустить першу половину сезону-2024/25.
Про це повідомляє TV2.
За їхньою інформацією, кілька днів тому 25-річна спринтерка перенесла операцію на животі. Вона не була плановою, необхідність хірургічного втручання виникла раптово.
Шістад точно пропустить передсезонні змагання у Бейтостолені та перший етап Кубку світу в фінській Руці (29 листопада – 1 грудня). Скоріше за все, норвежка зможе повернутися до змагань лише в середині січня.
У минулому сезоні Шістад здобула 5 перемог на етапах Кубку світу та фінішувала другою в спринтерському заліку.
Раніше повідомлялося про те, що весь наступний сезон може пропустити інша зіркова норвезька лижниця, Інгвільд Остберг.