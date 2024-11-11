Зіркова лижниця може пропустити ЧС-2025 через проблеми зі здоров’ям

Відома норвезька лижниця Інгвільд Остберг може пропустити значну частину сезону-2024/25 через серйозні проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомила сама спортсменка в інтерв’ю VG.

"Я провела обстеження свого тіла, здала аналізи крові та отримала оцінку. Це [проблеми зі здоров'ям] триває вже багато років. Виступ на чемпіонаті світу нереальний. Складно сказати. Але поки є хоч маленька надія, важко розлучитися з мрією", – заявила 3 4 -річна норвежка.

З 2020 року Остберг страждає від проблем із засвоєнням їжі на фоні великих тренувальних об’ємів, що призводить до хронічної перевтоми організму та втрати ваги. Через це Інгвільд пропустила сезон-2020/21 і нерегулярно виступала у наступних зимових кампаніях.

У сезоні-2024/25, який стартує 29 листопада в Руці, норвежка точно не виступить у грудневій частині Кубку світу. Доволі ймовірним є пропуск всієї зимової кампанії та навіть завершення кар’єри.

Остберг у 2019 році стала володаркою Кубку світу в загальному заліку, на її рахунку по два золота чемпіонатів світу та Олімпіад, всі – у командних видах програми.

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