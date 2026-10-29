Слідом за Осло. Ще одне норвезьке місто не хоче пускати російських лижників на етап Кубку світу

Мер норвезького Тронхейма Кент Ранум закликав не допускати російських лижників на етап Кубку світу-2026/27 з лижних гонок у його місті.

Слова політика наводить Adressa.

"Я не хочу, щоб вони приїжджали до Тронхейма. Я щиро сподіваюся, що уряд перегляне правила та ретельно оцінить, чи не настав час посилити обмеження. Саме уряд, а не місцева влада, має повноваження ухвалювати такі рішення. Я вважаю, що тут усе зводиться до політичної волі. У Тронхеймі мешкає чимало росіян, і це не напад на російське населення загалом. Але російський спорт — це продовження пропаганди, яка підтримує військові дії проти України", – заявив Ранум.

Зазначимо, ще минулого року Міжнародна лижна федерація (FIS) допустила російських лижників до міжнародних змагань у "нейтральному" статусі. Перед стартом сезону-2026/27 вимоги для отримання "нейтрального" статусу значно послабили, внаслідок чого допуск до змагань отримали особи, які були помічені в прямій підтримці військової агресії проти України. Серед них – стрибун з трампліна Євгеній Клімов, який брав участь у сумнозвісному мітингу в Лужніках у березні 2022 року.

Раніше з ініціативою не допустити російських лижників також виступила мер Осло Анне Ліндбьо. Тронхейм з 3 до 6 грудня прийме етапи Кубків світу з лижних гонок і двоборства.