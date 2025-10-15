Зіркова лижниця пропустить весь сезон через аварію на параплані під час дня народження

Лідер збірної Франції з лижних перегонів Флора Дольчі не візьме участі у зимових Олімпійських іграх 2026 року. Ймовірно, вона пропустить весь сезон через травму, яку отримала через аварію під час польоту на параплані.

Про це пише Sport.de.

Спортсменка так святкувала своє 26-річчя, але отримала травми при падінні.

Після обстеження лікарі діагностували перелом у ділянці нирок, і вже наступного дня дівчина була прооперована в лікарні Гренобля.

"Існував ризик неврологічних наслідків. Вона почувається добре, може ходити. Але ми оцінюємо, що їй знадобиться шість місяців, щоб повернутися до 100 відсотків своєї працездатності", – сказав лікар французької команди Тібо Барба.

Дольчі була найкращою француженкою на Кубку світу минулого сезону, фінішувавши 27-ю в загальному заліку. На чемпіонаті світу в Тронгеймі вона фінішувала в десятці найкращих на дистанції 50 км вільним стилем.

