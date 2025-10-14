Відомо, хто представить Україну в Різдвяній гонці 2025

Організатори біатлонної Різдвяної гонки, яка щорічно проходить на стадіоні на "Фельтінс-Арена" в німецькому Гельзенкірхені, оголосили четверту команду-учасницю – Україну. В її складі виступить чемпіон світу 2019 року Дмитро Підручний та олімпійська чемпіонка Сочі-2014 Юлія Джима.

Про це повідомляє Fondo Italia.

Вже відомі й три інших пари-учасниці. Господарі траси Яніна Хеттіх-Вальц та Юстус Штрелов, Лотте Ліє та Флорент Клод (Бельгія), а також Маркета Давидова та Міхал Крчмарж (Чехія). Інші дуети організатори обіцяють оголосити згодом.

Гонка відбудеться 28 грудня. Вона відбувається у форматі одиночної змішаної естафети.

Зазначимо, що у 2024 році Джима та Підручний також виступали в дуеті в зазначених змаганнях, але не змогли здобути нагороди.