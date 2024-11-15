Повернення чоловіків на слалом у Леві. Прев’ю лижного вікенду

Гірські лижі

Старти вікенду:

Субота, 16 листопада

11:00/14:00 | Леві (Фінляндія), слалом, жінки

Неділя, 17 листопада

11:00/14:00 | Леві (Фінляндія), слалом, чоловіки

Кубок світу з гірських лиж після тритижневої паузи нарешті відновлюється слаломним етапом у Леві. При чому, змагання у Фінляндії повертаються до свого колишнього формату, коли виступатимуть як чоловіки, так і жінки. Так було до сезону-2020/21, коли у зв’язку з пандемією коронавірусу організатори Кубку світу старалися робити усе можливе для того, щоби спільних етапів у чоловіків та жінок у календарі було якомога менше, і етап у Фінляндії на чотири роки став виключно жіночим.

Траса у Леві доволі проста. Оскільки розташований цей гірськолижний курорт за полярним колом, вже у середині листопада тут тримаються стабільні мінусові температури. А це значить, що снігове полотно траси буде добре триматися і не надто сильно розбиватися по ходу спроб, що дає хороші шанси гонщикам з пізніми стартовими номерами. Важливе уточнення, особливо для чоловічого слалому: пізні стартові номери отримають зіркові Лукас Бротен і Марсель Хіршер. Проте, слід зазначити, що підчас змагань може піти сніг, що значно сплутає карти спортсменам.

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Що стосується складу учасників, то варто відзначити повернення на Кубок світу після більш ніж 1000-денної паузи австрійського слаломіста Крістіана Хіршбюеля. 34-річний ветеран нарешті повністю відновився після важкої травми гомілки, яку отримав у січні 2022 року у Венгені. У складі збірної Норвегії дебютує на Кубку світу 22-річний Міккель Ремсой. Цікавий дебютант є і у складі збірної Хорватії – 22-річний Твртко Лютіч, рідний брат Зрінки.

Що стосується жінок, то є дебютантка у складі збірної Австрії – 22-річна Катрін Шток. Свої другі старти у кар’єрі на Кубку світу проведуть дві її партнерки по команді – 18-річна Майя Варошиц та 20-річна Наталі Фальх.

У складі збірної Італії присутня Лукреція Лоренці – рідна сестра Матільди Лоренці, яка загинула наприкінці жовтня у 19-річному віці в результаті падіння підчас тренування у Валь Сеналес. І буде дуже цікаво поспостерігати за тим, як 26-річна Лукреція впорається з виступом на фоні такого емоційного стану.

Відсутня у складі збірної Італії Федеріка Бріньоне, проте вона заявила, що збирається виступити у слаломі в американському Кіллінгтоні через два тижні. За попередні два сезони зіркова італійка виходила на старт у слаломі лиши тричі.

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Що стосується фаворитів, то у чоловіків спрогнозувати переможця вкрай важко – в останні кілька років у чоловічому слаломі твориться повний хаос, який може посилитись ще й вигідними погодними умовами для пізніх стартових номерів.

У жінок же фаворит №1 очевидний – Мікаела Шиффрін, яка перемагала в Леві цілих сім разів. А тут ще й головна суперниця, Петра Влхова, відсутня – зіркова словачка продовжує відновлюватися після розриву хрестоподібних зв’язок коліна.

Хто може кинути виклик американці? Наприклад, Зрінка Лютіч чи Лена Дюрр. Також не списуємо з рахунків Венді Холденер і Анну Свенн-Ларссон, для яких траса в Леві особлива. Два роки тому саме у Фінляндії вони розділили перемогу, яка для обох стала першою в кар’єрі у слаломі на Кубку світу.

Рекомендуємо звернути увагу на зіркову шведську гігантистку Сару Хектор, для якої траса в Леві – улюблена серед слаломних. Щоправда, невдалий старт сезону в улюбленому гіганті (лише 15 місце у Зольдені) дещо насторожує. Повертаються до складу збірної Швеції молоді таланти – Ханна Аронссон-Елфман і Корнелія Елунд. Чекаємо хороших результатів від чешки Мартіни Дубовскої, француженки К’яри Пожно та італійки Мартіни Петерліні – для кожної з них траса в Леві є найбільш успішною на Кубку світу.