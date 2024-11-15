Повернення чоловіків на слалом у Леві. Прев’ю лижного вікенду
Гірські лижі
Старти вікенду:
Субота, 16 листопада
11:00/14:00 | Леві (Фінляндія), слалом, жінки
Неділя, 17 листопада
11:00/14:00 | Леві (Фінляндія), слалом, чоловіки
Кубок світу з гірських лиж після тритижневої паузи нарешті відновлюється слаломним етапом у Леві. При чому, змагання у Фінляндії повертаються до свого колишнього формату, коли виступатимуть як чоловіки, так і жінки. Так було до сезону-2020/21, коли у зв’язку з пандемією коронавірусу організатори Кубку світу старалися робити усе можливе для того, щоби спільних етапів у чоловіків та жінок у календарі було якомога менше, і етап у Фінляндії на чотири роки став виключно жіночим.
Траса у Леві доволі проста. Оскільки розташований цей гірськолижний курорт за полярним колом, вже у середині листопада тут тримаються стабільні мінусові температури. А це значить, що снігове полотно траси буде добре триматися і не надто сильно розбиватися по ходу спроб, що дає хороші шанси гонщикам з пізніми стартовими номерами. Важливе уточнення, особливо для чоловічого слалому: пізні стартові номери отримають зіркові Лукас Бротен і Марсель Хіршер. Проте, слід зазначити, що підчас змагань може піти сніг, що значно сплутає карти спортсменам.
Що стосується складу учасників, то варто відзначити повернення на Кубок світу після більш ніж 1000-денної паузи австрійського слаломіста Крістіана Хіршбюеля. 34-річний ветеран нарешті повністю відновився після важкої травми гомілки, яку отримав у січні 2022 року у Венгені. У складі збірної Норвегії дебютує на Кубку світу 22-річний Міккель Ремсой. Цікавий дебютант є і у складі збірної Хорватії – 22-річний Твртко Лютіч, рідний брат Зрінки.
Що стосується жінок, то є дебютантка у складі збірної Австрії – 22-річна Катрін Шток. Свої другі старти у кар’єрі на Кубку світу проведуть дві її партнерки по команді – 18-річна Майя Варошиц та 20-річна Наталі Фальх.
У складі збірної Італії присутня Лукреція Лоренці – рідна сестра Матільди Лоренці, яка загинула наприкінці жовтня у 19-річному віці в результаті падіння підчас тренування у Валь Сеналес. І буде дуже цікаво поспостерігати за тим, як 26-річна Лукреція впорається з виступом на фоні такого емоційного стану.
Відсутня у складі збірної Італії Федеріка Бріньоне, проте вона заявила, що збирається виступити у слаломі в американському Кіллінгтоні через два тижні. За попередні два сезони зіркова італійка виходила на старт у слаломі лиши тричі.
Що стосується фаворитів, то у чоловіків спрогнозувати переможця вкрай важко – в останні кілька років у чоловічому слаломі твориться повний хаос, який може посилитись ще й вигідними погодними умовами для пізніх стартових номерів.
У жінок же фаворит №1 очевидний – Мікаела Шиффрін, яка перемагала в Леві цілих сім разів. А тут ще й головна суперниця, Петра Влхова, відсутня – зіркова словачка продовжує відновлюватися після розриву хрестоподібних зв’язок коліна.
Хто може кинути виклик американці? Наприклад, Зрінка Лютіч чи Лена Дюрр. Також не списуємо з рахунків Венді Холденер і Анну Свенн-Ларссон, для яких траса в Леві особлива. Два роки тому саме у Фінляндії вони розділили перемогу, яка для обох стала першою в кар’єрі у слаломі на Кубку світу.
Рекомендуємо звернути увагу на зіркову шведську гігантистку Сару Хектор, для якої траса в Леві – улюблена серед слаломних. Щоправда, невдалий старт сезону в улюбленому гіганті (лише 15 місце у Зольдені) дещо насторожує. Повертаються до складу збірної Швеції молоді таланти – Ханна Аронссон-Елфман і Корнелія Елунд. Чекаємо хороших результатів від чешки Мартіни Дубовскої, француженки К’яри Пожно та італійки Мартіни Петерліні – для кожної з них траса в Леві є найбільш успішною на Кубку світу.