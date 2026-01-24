Лижні гонки. Клебо та Сван виграли спринт у Гомсі

Норвезький лижник Йоханнес Клебо виграв спринт класикою на етапі Кубку світу в швейцарському Гомсі. У фіналі лідер загального заліку Кубку світу випередив американця Гаса Шумахера та шведа Едвіна Ангера.

Результати фіналу (чоловіки):

У жінок свою першу перемогу в поточному сезоні здобула шведка Лінн Сван. Вона у фіналі випередила німкеню Лауру Гіммлер і швейцарку Надін Фендріх. Збірна України сьогоднішній спринт пропускала.

Результати фіналу (жінки):

Напередодні командний спринт у Гомсі завершився перемогами Норвегії на Німеччини. Етап у Гомсі завершиться в неділю, 25 січня, масстартами на 20 км класикою. Жінки вийдуть на старт о 12:15 за київським часом, чоловіки – о 15:15.