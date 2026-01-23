Лижні гонки. Норвегія та Німеччина виграли командний спринт у Гомсі
Норвезький дует Харальд Остберг Амундсен/Айнар Хедегарт виграв командний спринт вільним стилем на етапі Кубку світу в швейцарському Гомсі. У фіналі вони випередили італійців (Елія Барп/Федеріко Пеллегріно) і американців (Бен Огден/Гас Шумахер).
Український дует Олександр Лісогор/Дмитро Романченко вилетів у кваліфікації, показавши останній, 25-й час.
Результати фіналу (чоловіки):
У жінок найсильнішим виявився німецький дует Лаура Гіммер/Колетта Ридцек. Вони у фіналі випередили перший (Астрід Слінд/Юлі Дрівенес) і другий (Каролін Грьоттінг/Тіріль Венг) склади збірної Норвегії.
Український дует Анастасія Нікон/Софія Шкатула показав 19-й результат із 22 команд і також не пробився у фінал.
Результати фіналу (жінки):
У суботу, 24 січня, у Гомсі відбудуться особисті спринти класикою, стадія плейоф розпочнеться о 13:30 за Києвом.