Лижні гонки. Норвегія та Німеччина виграли командний спринт у Гомсі

Олег Дідух — 23 січня 2026, 16:43
Айнар Хедегарт
Норвезький дует Харальд Остберг Амундсен/Айнар Хедегарт виграв командний спринт вільним стилем на етапі Кубку світу в швейцарському Гомсі. У фіналі вони випередили італійців (Елія Барп/Федеріко Пеллегріно) і американців (Бен Огден/Гас Шумахер).

Український дует Олександр Лісогор/Дмитро Романченко вилетів у кваліфікації, показавши останній, 25-й час.

Результати фіналу (чоловіки):

У жінок найсильнішим виявився німецький дует Лаура Гіммер/Колетта Ридцек. Вони у фіналі випередили перший (Астрід Слінд/Юлі Дрівенес) і другий (Каролін Грьоттінг/Тіріль Венг) склади збірної Норвегії.

Український дует Анастасія Нікон/Софія Шкатула показав 19-й результат із 22 команд і також не пробився у фінал.

Результати фіналу (жінки):

У суботу, 24 січня, у Гомсі відбудуться особисті спринти класикою, стадія плейоф розпочнеться о 13:30 за Києвом.

Кубок світу з лижних гонок

