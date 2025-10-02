Деякі речі важливіші за спорт, – шведська лижниця виступила проти допуску росіян до Олімпіади-2026

Шведська лижниця Лінн Сван заявила, що вона не бажає бачити російських спортсменів на Олімпійських іграх 2026 року.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Expressen.

Минулого тижня Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) провела свою щорічну осінню зустріч у Цюриху, Швейцарія. Одним із питань, що обговорювалися, було те, чи слід продовжувати відсторонення Росії та Білорусі від участі у всіх змаганнях. Але рішення так і не було ухвалене.

Через кілька днів після цього Міжнародний паралімпійський комітет відновив у правах Паралімпійські комітети Росії і Білорусі. Ця новина розпочала хвилю чуток щодо того, що щось подібне може статися і з Олімпіадою в Італії.

Проте шведські лижники на чолі зі Сван залишилися при своїй думці – росіяни та білоруси мають бути відсторонені від усіх міжнародних змагань.

"Ситуація у світі не змінилася, тому мені неприємно, що люди вагаються з цього питання. Якщо ти залишиш ці двері відкритими, їх скоро виб'ють. Якщо ви запитаєте мене тут і зараз, відповідь буде такою, що я не хочу змагатися з ними. Я не знаю, як би я себе почувала, якби стояла на старті Олімпіади, а вони там були. Можливо, я буду у чудовій формі, а я ніколи не вигравала чемпіонську медаль. Я можу лише сподіватися, що в мене вистачить мужності в цій ситуації. Бо останнє, чого я хочу, це втратити її в такій справі – деякі речі важливіші за спорт. Якщо бути відвертою, це (спорт) просто розвага, якою ми займаємося, і вона мало що варта порівняно з людськими життями", – сказала Сван.

Нагадаємо, що Зимові Олімпійські Ігри 2026 року проходитимуть у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого.

Раніше президентка МОК озвучила умови, за яких росіяни та білоруси будуть допущені до Олімпійських ігор.