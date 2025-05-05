Надія на Олімпіаду: збірна України з лижної акробатики – просто зараз одна з найкращих у світі

Минулого тижня збірна України з фрістайлу отримала приз найкращої команди березня за версією Національного олімпійського комітету, як срібний призер чемпіонату світу. А лідер команди Дмитро Котовський отримав нагороду найкращого спортсмена України в лютому.

Українська команда вже вдруге в нинішньому олімпійському циклі завойовує медалі ЧС. У 2023-му була бронза в Бакуріані (Грузія), і ось зараз срібло турніру в Санкт-Моріці (Швейцарія). А Дмитро Котовський є єдиним володарем нагороди етапу Кубка світу в сезоні 2024/25, що завершився. На етапі в Дір-Веллі (США) він посів 2 місце, а в загальному заліку сезону КМ завершив сезон 9-м, увійшовши в десятку найсильніших.

І команда загалом, і Котовський особисто, претендують на нагороди Ігор у Мілані-Кортіні-2026. Хоча за словами фахівців, вибороти нагороду в особистих змаганнях Олімпіади цілком можуть і партнери Дмитра по збірній – Ангеліна Брикіна та Олександр Окипнюк. Настільки в нас рівна і сильна команда.

"Цей досвід має обов'язково допомогти на Іграх"

На церемонії нагородження в столичному Олімпійському домі Ангеліна Брикіна, коментуючи отриману нагороду, згадала про свою невдалу спробу і відзначила партнерів по команді, які своїми стрибками забезпечили збірній високий результат.

"Для мене це перша нагорода. Завдяки моїй команді, Дмитру та Олександру, ми змогли завоювати цю медаль і вона є дуже важливою для нас. Я вдячна нашим тренерам за роботу, а Національному олімпійському комітету України – за підтримку та визнання".

Президент НОК України, олімпійський чемпіон з фехтування Барселони-1992 у команді Вадим Гутцайт зазначив, що це дуже хороша якість – вміння визнавати власні помилки. І знак того, що в команді здорова атмосфера.

"Раз Ангеліна зуміла визнати свою помилку, то через рік, на Іграх вона зробить усе, щоб її не повторити. Наша команда могла б виграти золоту медаль вже зараз, на чемпіонаті світу. Але, нехай це трапиться на Олімпіаді. Будемо всі цього чекати", – зазначив президент НОК України.

Уже після церемонії сама Ангеліна в коментарі Чемпіону зазначила:

"Ми розбирали з тренером питання "що трапилося в командному виступі на ЧС?" і мій виступ в індивідуальних змаганнях – на чемпіонаті світу, і в цілому сезоні. Весь сезон Кубків світу я провела дуже добре, за винятком етапу в Китаї, в лютому. Виступ у чотирьох суперфіналах поспіль – дуже хороший результат. І те, що я у всіх шести етапах Кубка світу в сезоні була у фіналі – теж досить непоганий результат. Що стосується командного турніру чемпіонату світу, то так, мабуть, нерви здали трошки. Я припустилася помилки, але завдяки нашим хлопцям, які були зі мною в команді, я теж маю цю медаль. І разом ми одне ціле. З іншого боку, цей досвід має обов'язково допомогти на Іграх, наступного року. Певні цілі на Ігри в нас є, але поки що я не хочу їх оголошувати, нехай це буде моїм маленьким секретом. Буду старанно працювати, а результат ви самі побачите вже наступного сезону".

А відповідаючи на запитання щодо планів на індивідуальні змагання наступного сезону, Ангеліна зауважила:

"Потрібна складність, потрібна чистота і потрібно дуже-дуже багато працювати в залі, на трампліні, на батуті, абсолютно скрізь. Усе життя, поки триває спортивна кар'єра, потрібно працювати, працювати, працювати і працювати".

"Можемо конкурувати на головних змаганнях"

Лідер нашої збірної Дмитро Котовський, який вже зараз входить до десятки найкращих лижних акробатів світу, незважаючи на те, що в нього в кар'єрі вже шість нагород етапів Кубка світу, а в сезоні-2022/23 було два золота, як і раніше, бентежиться на публіці і, здається, досі не звик до статусу "зірки".

Дмитро Котовський НОК України

Сьогодні 23-річний спортсмен із Рівного живе очікуваннями головного старту чотириріччя:

"Хочу подякувати всім, хто вболіває за нас, стежить за нами, це дуже цінно. Медаль чемпіонату світу для нас історична. Я радий, що ми можемо конкурувати на таких змаганнях, як Олімпійські ігри та чемпіонати світу серед інших команд".

Котовський виконав у командних змаганнях неймовірно складний стрибок "ураган" (поєднання потрійного сальто і п'яти гвинтів).

"Ми з тренером заздалегідь планували виконати саме цей стрибок. На командних змаганнях важливу роль відіграє стабільність стрибків. І коли всі спортсмени виконують свої стрибки добре, складність можна не підвищувати. Але в той момент нам потрібно було мати якомога більше балів, тому вирішили виконувати "ураган".

До речі, не можна не відзначити тренера збірної України, яким є 45-річний фахівець Енвер Аблаєв. У березні 2005 року він приніс першу золоту медаль українському фрістайлу в Кубку світу, вигравши на етапі в Мадонна-ді-Кампільо (Італія). А найвищим досягненням Аблаєва на чемпіонатах світу є 4 місце в Дір-Веллі 2003 року. Тепер Дір-Веллі підкорює один з його учнів Котовський.

Ще 2014-го року Аблаєв був тренером збірної України на Олімпіаді в Сочі, а в Пхьончхані-2018 і Пекіні-2022 Олександр Абраменко під його керівництвом виборов, відповідно, золото і срібло.

Найдосвідченіший

А ось 26-річний Олександр Окипнюк є найдосвідченішим спортсменом збірної України. І хоча на його рахунку лише дві командні медалі з чемпіонатів світу 2023 і 2025 років відповідно, його величезний досвід дає змогу фристайлісту постійно "ходити" біля медалей.

Так, в індивідуальних змаганнях ЧС-2023 він посів 9 місце, а в нинішньому березні 2025-го – п'яте. Напевно він буде одним із претендентів на нагороди й в олімпійському індивідуальному турнірі.

Після церемонії нагородження він особливо відзначив роль у тренерському штабі Олександра Абраменка, який уже завершив кар'єру:

"Він, звісно ж, допомагає підказками. Це наш гуру. Ми з усіма тренерами спілкуємося. Вони нам допомагають, дають настанови, а ми намагаємося їх виконати. Як одна дружна велика сім'я. І Енвер Аблаєв, і Олександр Абраменко – титуловані спортсмени, намагаються передавати свій досвід нам".

"У нас усі спортсмени високого рівня"

Сам олімпійський чемпіон Пхьончхана-2018 Абраменко, кажучи про перспективи української збірної, згадує не тільки нинішніх лідерів команди, а й юного Максима Кузнєцова, який у грудні 2024-го став срібним призером Кубка Європи, а також найкращим молодим спортсменом місяця за версією НОК України. І вважає, що в команди чудова перспектива не тільки з погляду Ігор-2026.

НОК України

"Якщо ви пам'ятаєте, у 2018 році після свого золота на Іграх я говорив, що за мною взагалі нікого немає. Але зараз ми вже бачимо, що є спортсмени, які можуть виступати на досить високому рівні і на кого ми будемо сподіватися на Олімпійських іграх наступних, і не тільки на них. Чемпіонат світу – це одне з головних змагань і срібло на такому старті – дуже високий результат. Трошки, звісно, як Ангеліна казала, не виконала на 100% програму, тому тільки друге місце. Але це все одно дуже високий результат. Звісно, щоб виступати стабільно на таких змаганнях, треба мати досвід і моральний стан має бути на високому рівні. І фізичне здоров'я: в Ангеліни були проблеми з коліном, що також, звісно, заважало їй повною мірою добре виступати. Ну і, звісно, треба більше досвіду виступу на таких престижних змаганнях. Кожні змагання такого високого рівня вчать спортсмена, як мінімум, бути готовим у моральному плані, знати, що його чекає на Олімпійських іграх, на наступних змаганнях високого рівня".

Також Абраменко досить сміливо прогнозує підсумки майбутньої Олімпіади-2026:

"Я вважаю, що в нас обов'язково будуть медалі і в командних змаганнях, і в індивідуальних також. Не знаю кількості цих медалей, але точно знаю, що будуть. Ми розраховуємо на всіх, тому що Олімпійські ігри – це непередбачувані змагання. Ми можемо розраховувати на одне, а буде зовсім по-іншому. У нас усі спортсмени досить високого рівня, і вони всі можуть завоювати медаль".

Стримано сподіваємося і ми...