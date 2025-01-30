Повернення Шиффрін, остання багатоденка для Ріібера. Анонс лижного вікенду

Стрибки з трампліна

Старти тижня:

П’ятниця, 31 січня

17:10 | Віллінген (Німеччина), HS 147, змішаний командний турнір

Субота, 1 лютого

17:00 | Віллінген (Німеччина), HS 147, особистий турнір

Неділя, 2 лютого

17:10 | Віллінген (Німеччина), HS 147, особистий турнір

Кубок світу зі стрибків з трампліна відправляється на останній у сезоні німецький етап – у Віллінгені. Місцевий "Мюленкопф Шанце" – найбільший і найпотужніший трамплін світу за винятком польотних, і завжди дарує дуже видовищні змагання. Головне, щоб погода не завадила, бо з цим у Віллінгені деколи бувають проблеми.

Оскільки цей етап буде останнім домашнім для збірної Німеччини у поточному сезоні, саме у Віллінгені Бундестім вдруге у сезоні заявить національну групу, хоча спочатку наставник команди Штефан Хорнгахер планував зробити це на попередньому етапі на гігантському трампліні в Оберстдорфі.

Основа залишиться тією ж самою, що і на попередніх етапах, а ось до національної групи увійдуть Маркус Айзенбіхлер, Лука Рот, Фелікс Хоффманн і Константін Шмід. Враховуючи, що основа збірної Німеччини зараз знаходиться на явному спаді форми, у резервістів є чудовий шанс в очній боротьбі з конкурентами завоювати собі місце в основі.

Skijumping.pl

У складі збірної Норвегії вдруге в сезоні появиться Робін Педерсен. Він виборов для команди та для себе особисто додаткову завдяки успіхам на Континентальному кубку, в загальному заліку якого наразі йде другим. Це буде другий старт Педерсена на Кубку світу в поточному сезоні: на відкритті сезону в Ліллехаммері він виступав як представник національної групи та показав 29-й результат.

Чергова рокіровка зіркових ветеранів відбудеться у складі збірної Польщі. Каміль Стох після провального етапу в Оберстдорфі поступається місцем у складі Давіду Кубацкі. Стох пропустить і наступний етап у американському Лейк Плесіді, його повернення заплановано на етап у Саппоро 14 – 16 лютого.

Виступить на етапі у Віллінгені й збірна України в звичному складі – Євген Марусяк і Віталій Калініченко. Марусяку поки що жодного разу не вдавалося набирати очки на "Мюленкопф Шанце", проте польоти в Оберстдорфі показали, що Євген у хорошій формі. Не виключено, що уже за підсумками етапу в Віллінгені Марусяк поб’є особистий рекорд за набраними очками в одному сезоні Кубку світу. Нараз українець іде в загальному заліку 37-м з 52 очками в активі, за весь минулий сезон він набрав 57 балів.

Головна новина тижня – чергова операція на коліні для відомого австрійського стрибуна Філіппа Ашенвальда. Повернення талановитого, але дуже невезучого спортсмена до змагань знову відкладається на невизначений термін.

Гірські лижі

Старти тижня:

Четвер, 30 січня

18:00/21:00 | Куршевель (Франція), слалом, жінки

Неділя, 2 лютого

12:30 | Гарміш-Партенкірхен (Німеччина), швидкісний спуск, чоловіки

У гірськолижному Кубку світу на спортсменів очікують останні старти перед чемпіонатом світу в Заальбах-Хінтерглеммі, який стартує уже наступного вівторка, 4 лютого. У жінок останньою гонкою перед мундіалем стане вечірній слалом у Куршевелі.

Він повинен стати знаковою подією: після двомісячної відсутності саме тут повертається до змагань Мікаела Шиффрін. Якщо хтось забув, на рахунку американки 99 перемог на Кубку світу, тому наступна буде ювілейною.

У чоловіків останньою гонкою перед чемпіонатом світу стане недільний швидкісний спуск у Гарміш-Партенкірхені, де минулого тижня змагалися жінки. А у мідвік у чоловіків відбулася остання січнева класика – етап у Шладмінгу, який втретє поспіль проходив у розширеному форматі: спортсмени змагалися не лише у слаломі, а й у гіганті.

У вівторок на знамениту арену "Планай" опустився сильний туман, тому гігант довелося проводити по вкороченій трасі на 51 секунду. І Марко Одерматт у такій гонці проявив себе не найкращим чином. У першій спробі зірковий швейцарець показав лише 12-й результат. У другому раунді Марко прорвався на третє місце, проте багато в чому завдяки тому, що снігове полотно під кінець другого раунду "поплило". В цілому можна констатувати, що Одерматт у гіганті у поточному сезоні здав порівняно з попередньою зимовою кампанією.

Ну а переможний дубль оформила збірна Норвегії. Александер Стеен Ольсен здобув свою другу перемогу в поточному сезоні. Розв’язка другої спроби нагадувала піддавки. Сам норвежець доволі відчутно помилився в середині траси, проте навіть з таким збоєм перехопив лідерство перед стартом останнього учасника, Лоїка Мейяра.

Враховуючи прокат Стеен Ольсена, швейцарцеві треба було просто видати якісну та надійну спробу без грубих помилок. Але Лоїк також припустився грубої помилки та у підсумку залишився без подіуму – четверте місце.

Другим у гіганті став Хенрік Крістофферсен. Наступного дня в слаломі він показав лише восьмий результат, проте цього виявилося достатньо для того, щоби повернути собі червоний біб лідера слаломного заліку Кубку світу. Клеман Ноель після перемоги в Кітцбюелі зійшов з дистанції ще у першій спробі. Лоїк Мейяр знову провів другу спробі гірше за першу, і відступив із третього місця на п’яте.

Ну а збірна Норвегії виграла у Шладмінгу не лише гігант, а й слалом – цього разу зусиллями Тімона Хаугана. Як і днем раніше в гіганті, лідер після першої спроби у підсумку відступив на четверте місце – цього разу таким "везунчиком" став німець Лінус Штрассер. Він завжди сильно проводить саме січень, проте цього року жодної перемоги так поки що здобути і не зумів.

Компанію Хаугану на подіумі склали для господарі змагань – Мануель Феллер і Фабіо Гштрайн. Для Феллера це перший подіум у поточному сезоні. Гштрайн у другій спробі прорвався з сьомого місця на третє – і це попри те, що у другому раунді він допустив дві доволі відчутних помилки. Потенціал у його заїзді був дуже великий, можливо, навіть переможний.

У зв’язку з невдачею Феллера найкращим із французів став Стівен Ам’єз, який у другій спробі прорвався з 14 місця на сьоме. Коли немає великого психологічного тиску – Стівен здатен видавати у других раундах хороші заїзди. З 18 місця на дев’яте прорвався Бенджамін Річі, якому січень 2025 року приніс два єдиних на даний момент потрапляння у топ-10 на Кубку світу. Нагадаємо, на початку місяці він став восьмим на іншому класичному нічному слаломі, у Мадонна ді Кампільо.

Після шести поспіль провалів нарешті нагадав про себе Едуард Халльберг. Талановитий фін показав найкращий чистий час другої спроби, завдяки чому прорвався з 25 місця на 15-те. А ось несподівані герої слалому в Кітцбюелі занести собі в актив етап у Шладмінгу не можуть. Крістоффер Якобсен зійшов уже в першій спробі. Алекс Вінатцер у гіганті не потрапив у другу спробу – 31-й результат. При чому, італієць не припускався грубих помилок, а просто дуже багато програвав по темпу. У слаломі Алекс став 12-м. Невдалим вийшов етап і для Лукаса Бротена – 12 місце в гіганті та схід із дистанції у слаломі.

Лижні гонки

Старти тижня:

П’ятниця, 31 січня

14:20 | Конь (Італія), командний спринт, класика

Субота, 1 лютого

14:00 | Конь (Італія), спринт, класика

Неділя, 2 лютого

11:00 | Конь (Італія), розділка, 10 км, вільний стиль, чоловіки

14:00 | Конь (Італія), розділка, 10 км, вільний стиль

Кубок світу з лижних гонок вперше з 2019 приїде на етап у Конь – комуну в частково франкомовному регіоні Італії Валле д’Аоста. На гонщиків очікують чергові змагання на значній висоті – понад 1500 метрів над рівнем моря.

x.com/FISCrossCountry

Склад учасників етапу знову буде далеким від оптимального, навіть попри те, що після етапу в Коні у Кубку світу наступить двотижнева перерва пере етапом у Фалуні. Не приїхав у Італію Йоханнес Клебо, натомість повертаються у склад збірної Норвегії Харальд Остберг Амундсен, Сімен Хегстад Крюгер, Мартін Льовстрьом Ньєнгет і Ерік Вальнеш. Тереза Йохауг і Хейді Венг продовжують готуватися до чемпіонату світу за персональним планом.

Також важливою новиною є пропуск етапу в Коні Вікторією Карл. Лідерка збірної Німеччини наразі йде третьою в загальному заліку Кубку світу, проте пропуск етапу в Коні – це де-факто викидання білого прапора в боротьбі за Великий кришталевий глобус. Схоже, на нас очікує дуель Джессіки Діггінс і Астрід Слінд.

Двоборство

Старти тижня:

П’ятниця, 31 січня

13:45/16:00 | Зеєфельд (Австрія), масстарт, 10 км/HS 109

Субота, 1 лютого

11:45/15:50 | Зеєфельд (Австрія), компакт, HS 109/7,5 км

Неділя, 2 лютого

11:30/16:10 | Зеєфельд (Австрія), Гундерсен, HS 109/10 км

У Кубку світу з двоборства цього вікенду відбудеться один із хайлайтів сезону – триденна багатоденка в Зеєфельді. Вперше в історії вона відбудеться і серед жінок, у той час як для чоловіків це буде 12-й розіграш Nordic Triple.

На тижні у світі лижного двоборства вибухнула інформаційна бомба максимально можливого масштабу: про завершення кар’єри наприкінці поточного сезону оголосив Ярл Магнус Ріібер. На Чемпіоні про нього вийшов окремий матеріал, тому зараз зупинятися на цій темі не будемо.

Складно сказати, чи вплинуло оголошення про завершення кар’єри на психологічний стан норвежця, проте на стрибкових тренуваннях у Зеєфельді він не вражає. Зокрема, у Provisional competition round (PCR) він програв двом австрійцям – Штефану Реттенеггеру та Йоханнесу Лампартеру. При чому, перший виграв у Ріібера багато – цілих 14 балів.

Зазначимо, що у складі збірної Австрії дебютують на Кубку світу Лукас Мюльбахер і Андреас Гфререр. Останній наразі йде другим у загальному заліку Alpen Cup, а минулого року став чемпіоном Юнацької зимової Олімпіади.

Виступить на багатоденці в Зеєфельді й збірна України у звичному для поточного сезону складі – Дмитро Мазурчук і Олександр Шумбарець. Зазначимо, що Шумбарець у PCR отримав дискваліфікацію, тому Олександру тепер потрібно сподіватися, що проблем з погодою впродовж вікенду не буде.