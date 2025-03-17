Визначився склад збірної України на ЧС-2025 з лижної акробатики

Збірна України визначилась зі складом на чемпіонат світу з лижної акробатики, який відбудеться у швейцарському Енгадіні з 27 по 30 березня.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У заявку команди потрапило вісім спортсменів. Дебютантами турніру стануть Оксана Яцюк та Діана Яблонська.

Склад збірної України:

Жінки: Ангеліна Брикіна, Оксана Яцюк, Діана Яблонська

Чоловіки: Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Володимир Кушнір, Максим Кузнєцов

Запасні: Ян Гаврюк, Захар Максимчук

"Синьо-жовті" за всю свою історію виступів на ЧС здобули чотири медалі. У 2019 році Олександр Абраменко став віцечемпіоном світу. У 2011 бронзову нагороду виборола Ольга Волкова, а у 2023-му Анастасія Новосад, тоді ж Україна здобула "бронзу" у командному турнірі.

Раніше Котовський здобув срібло з лижної акробатики на етапі Кубка світу в Дір-Веллі.