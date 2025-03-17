Визначився склад збірної України на ЧС-2025 з лижної акробатики
Збірна України визначилась зі складом на чемпіонат світу з лижної акробатики, який відбудеться у швейцарському Енгадіні з 27 по 30 березня.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
У заявку команди потрапило вісім спортсменів. Дебютантами турніру стануть Оксана Яцюк та Діана Яблонська.
Склад збірної України:
Жінки: Ангеліна Брикіна, Оксана Яцюк, Діана Яблонська
Чоловіки: Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Володимир Кушнір, Максим Кузнєцов
Запасні: Ян Гаврюк, Захар Максимчук
"Синьо-жовті" за всю свою історію виступів на ЧС здобули чотири медалі. У 2019 році Олександр Абраменко став віцечемпіоном світу. У 2011 бронзову нагороду виборола Ольга Волкова, а у 2023-му Анастасія Новосад, тоді ж Україна здобула "бронзу" у командному турнірі.
Раніше Котовський здобув срібло з лижної акробатики на етапі Кубка світу в Дір-Веллі.