Збірна Норвегії відсторонила головного тренера після скандалу на ЧС-2025

Головного тренера збірної Норвегії зі стрибків на лижах з трампліна Магнуса Бревіга та його асистента Адріана Лівельтена відсторонили він роботи з командою.

Про це повідомляє пресслужба Норвезької лижної федерації.

Нагадаємо, збірна Норвегії опинилася в епіцентрі скандалу під час домашнього чемпіонату світу-2025 в Тронхеймі. Маріус Ліндвік і Йохан Андре Форфанг були дискваліфіковані в особистому турнірі на великому трампліні через те, що їхні костюми не відповідали нормам технічного регламенту.

Їхні маніпуляції з костюмами були викриті завдяки польському журналісту Якубу Бальцерскі, який зняв на відео, як працівники збірної Норвегії перешивали костюми в командному готелі, вшиваючи в них заборонені елементи. Бревіг і Лівельтен були присутні в кімнаті під час робіт і потрапили на відео.

Після їхнього відсторонення обов’язки головного тренера збірної Норвегії тимчасово виконуватиме Біне Норчіч.