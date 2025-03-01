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Стрибки з трампліна. Два українці пройшли кваліфікацію на ЧС-2025

Олег Дідух — 1 березня 2025, 22:40
Стрибки з трампліна. Два українці пройшли кваліфікацію на ЧС-2025
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Два українських стрибуни на лижах з трампліна, Євген Марусяк і Віталій Калініченко, пройшли кваліфікацію до особистого старту на нормальному трампліні на чемпіонаті світу 2025 року в Тронхеймі.

Марусяк стрибнув на 98 метрів і у підсумку показав 24-й результат. У Калініченка політ на 96 метрів і 43 місце. До основного раунду проходять 50 кращих.

Перемогу в кваліфікації здобув господар змагань, норвежець Йоханн Андре Форфанг. Завдяки стрибку на рекорд трампліну (106,5 метри) він випередив німця Анжреаса Веллінгера та австрійця Даніеля Чофеніга.

Результати кваліфікації:

Основні змагання відбудуться в неділю, 2 березня. Початок – о 18:00 за київським часом. Раніше жіночий командний турнір виграла збірна Норвегії.

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