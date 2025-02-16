Стрибки з трампліна. Рьою Кобаясі оформив переможний дубль у Саппоро

Зірковий японський стрибун Рьою Кобаясі виграв другий особистий старт на домашньому етапі Кубку світу в Саппоро. Це його друга перемога в поточному сезоні та сумарно 34-та в кар’єрі.

Кобаясі на 4,2 бала випередив норвежця Маріуса Ліндвіка. Топ-3 замкнув ще один представник Норвегії, Йоханн Андре Форфанг, який не пустив на подіум лідера загального заліку Кубку світу, австрійця Даніеля Чофеніга.

Збірна України етап Кубку світу в Саппоро пропускала. Недільний старт в Японії був останнім на Кубку світу перед стартом чемпіонату світу 2025 року в норвезькому Тронхеймі, який розпочнеться 26 лютого.

Підсумкові результати:

В суботу, 15 лютого, перший особистий старт у Саппоро також виграв Рьою Кобаясі.