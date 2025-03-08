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Лижні гонки. Клебо став абсолютним чемпіоном світу 2025 року

Олег Дідух — 8 березня 2025, 14:48
Лижні гонки. Клебо став абсолютним чемпіоном світу 2025 року
Йоханнес Клебо
Getty Images

Норвезький лижник Йоханнес Клебо завоював золото чемпіонату світу 2025 року в норвезькому Тронхеймі в марафоні на 50 км вільним стилем. Таким чином, він став абсолютним чемпіоном світу 2025 року, перемігши у 6 гонках із 6 можливих. Клебо – перший лижник в історії, якому підкорилося таке досягнення.

У марафоні норвежець випередив шведа Вільяма Поромя та свого партнера по команді Сімена Хегстада Крюгера.

Україну в цій гонці представляв один спортсмен – Олександр Лісогор, який фінішував 46-м із відставанням у 14 хвилин і 50 секунд. Сумарно фінішу дісталися 60 спортсменів.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, ще після перемоги в естафеті в четвер, 6 березня, Клебо став найтитулованішим лижником в історії чемпіонатів світу.

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