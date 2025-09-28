Російський лижник попався на допінгу

Російський лижник Андрій Парфьонов здав позитивний допінг-тест на мельдоній.

Про це повідомив сам спортсмен на Телеграм-каналі Лижні гонки 47.

"Нещодавно я отримав несподіваний і неприємний результат допінг-проби. У моєму організмі було виявлено наявність мельдонію. Протягом усієї спортивної кар'єри я максимально уважно ставився до харчування, спортивних добавок, контролював кожну дрібницю. Тому для мене цей результат став шоком. Зараз я розбираюся, як ця субстанція могла потрапити в мій організм. Я розумію, що згідно з антидопінговими правилами, вся відповідальність лежить на спортсмені, і я готовий її нести. Водночас хочу підкреслити, що ніколи свідомо не вживав заборонених препаратів. Цей випадок ще раз доводить, наскільки крихкою може бути кар'єра спортсмена і тренера", – заявив спортсмен.

Парфьонов виступав на Кубку світу в 2008 – 2013 і 2015 – 2018 роках. Двічі піднімався на подіуми в особистих спринтах і здобув одну перемогу в командному. Брав участь у чемпіонатах світу 2009 і 2015 років, у 2009 році разом із Нікітою Крюковим посів 4 місце в командному спринті.

