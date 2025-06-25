Зіркова німецька лижниця провалила допінг-тест

Зіркова німецька лижниця Вікторія Карл провалила допінг-тест. У її організмі знайшли заборонену речовину кленбутерол.

Про це повідомляє пресслужба Німецького лижного союзу.

Позитивним виявився допінг-тест, взятий у Карл у позазмагальний період. Німецька сторона стверджує, що кленбутерол був інгредієнтом сиропу від кашлю, який спортсменка приймала в березні поточного року, коли захворіла підчас Зимових Всесвітніх воєнних ігор.

"Я була хвора, у мене були сильні напади кашлю, і я приймала ліки за рекомендацією лікаря. Я розповіла про все. Я не знала, що в ньому міститься заборонена речовина. Я дуже сподіваюся, що обставини будуть зрозумілі і справедливо оцінені", – заявила сама спортсменка.

Карл – не перша спортсменка, яка провалила допінг-тсет на кленбутерол. На вживанні цього ж препарату попадалися такі зірки як велогонщик Альберто Контадор і боксер Сауль Альварес.

Нагадаємо, Карл – олімпійська чемпіонка 2022 року в командному спринті та срібна призерка Пекіну в естафеті. Також завойовувала срібло та бронзу чемпіонатів світу 2023 і 2025 років відповідно в естафетах. Минулий сезон 29-річна німкеня завершила другою в загальному заліку Кубку світу.

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