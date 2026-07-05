Колишній польський стрибун помер у 33-річному віці

Відомий у минулому польський стрибун на лижах з трампліна Гржегорж М'єнтус помер у віці 33 років.

Про це повідомляє Skijumping.pl.

Обставини смерті колишнього спортсмена наразі не з'ясовані. Правоохоронні органи Польщі проводять розслідування. У М'єнтуса залишилася дружина та двоє дітей.

Міжнародна кар'єра М'єнтуса тривала з 2007 до 2016 року. На Кубку світу він виступав лише в сезоні-2009/2010, найкращий результат у особистих змаганнях – 20 місце у німецькому Віллінгені.

Головним успіхом у кар'єрі Гржегоржа стала бронзова медаль юніорського чемпіонату світу 2009 року в командному турнірі. Після завершення кар'єри працював тренером на регіональному рівні та з молодіжними збірними Польщі.

Гржегорж є молодшим братом іншого польського стрибуна, Кшиштофа М'єнтуса, який добився на Кубку світу більших успіхів.

У червні внаслідок падіння з 11 поверху загинула учасниця Олімпіади-2016.