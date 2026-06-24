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У Болгарії внаслідок падіння з 11-го поверху загинула учасниця Олімпіади-2016

Сергій Шаховець — 24 червня 2026, 11:13
У Болгарії внаслідок падіння з 11-го поверху загинула учасниця Олімпіади-2016
Жанет Немет
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23 червня у Софії загинула 32-річна угорська борчиня Жанет Немет.

Про це повідомляє arenasport.

За інформацією болгарських ЗМІ, спортсменка впала з висоти 11-го поверху.

Правоохоронні органи проводять розслідування обставин трагедії. Серед основних версій розглядається самогубство.

Жанет Немет була срібною та бронзовою призеркою чемпіонатів Європи, а також представляла Угорщину на Олімпійських іграх 2016 року. Нещодавно спортсменка перейшла до софійського ЦСКА та встигла стати чемпіонкою Болгарії.

Останнім часом Немет перебувала у складному психологічному стані та зверталася по допомогу до психолога. Вона була стурбована подальшими спортивними перспективами. Водночас офіційних висновків щодо причин трагедії наразі немає.

Очікується, що Болгарська федерація боротьби виступить із заявою щодо смерті спортсменки.

Раніше повідомлялося, що чемпіонку Всесвітніх ігор та учасницю Олімпіади Денісу Баранкову насмерть збив автомобіль.

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