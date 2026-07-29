Іменита лижниця анонсувала завершення кар’єри

Відома німецька лижниця Катаріна Хенніг завершить свою кар'єру наступного року – після завершення сезону-2026/27.

Про це повідомляє Langrenn.

Напередодні Хенніг перемогла в лижеролерній гонці на літньому фестивалі в Оберстдорфі. І після змагань 30-річна спортсмена повідомила, що наступний зимовий сезон стане для неї останнім у кар'єрі. Головною метою на прощальну зимову кампанію стане чемпіонат світу-2027 у шведському Фалуні.

Хенніг виступає на Кубку світу з 2017 року. Сумарно на її рахунку 1 перемога та 11 подіумів у 150 особистих стартах. У 2023 році посіла 7 місце в загальному заліку Кубку світу.

Головних успіхів у кар'єрі Хенніг досягла на Олімпіаді-2022 у Пекіні, де завоювала золото в командному спринті та срібло в естафеті. Також на її рахунку є срібло та бронза чемпіонатів світу 2023 і 2025 років відповідно.

Раніше Йонна Сундлінг заявила, що виступатиме щонайменше до Олімпіади-2030.