Дворазова чемпіонка світу з гірських лиж оголосила про завершення кар’єри

Іменита словенська гірськолижниця Ілка Штухец завершить кар'єру наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє Lokalec.

Прощальними для 35-річної словенки стануть швидкісний спуск і супергігант на фіналі Кубку світу в норвезькому Квітф'єллі, які відбудуться 21 і 22 березня відповідно.

Штухец дебютувала на Кубку світу ще у сезоні-2007/08. Найуспішнішим для неї став сезон 2016/17, коли вона стала чемпіонкою світу в швидкісному спуску, завоювала Малі Кубки світу в даунхілі та комбінації, а також фінішувала другою в загальному заліку.

В 2019 році вона вдруге завоювала золото чемпіонату світу в швидкісному спуску. Сумарно за кар'єру Штухец здобула 11 перемог і 22 рази піднімалася на подіум на Кубку світу.

Напередодні про завершення кар'єри оголосив Алексі Пінтуро.