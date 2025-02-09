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Стрибки з трампліна. Марусяк пройшов кваліфікацію в Лейк Плесіді

Олег Дідух — 9 лютого 2025, 16:39
Стрибки з трампліна. Марусяк пройшов кваліфікацію в Лейк Плесіді
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Лідер збірної України зі стрибків на лижах з трампліна Євген Марусяк успішно пройшов кваліфікацію до другого особистого старту на етапі Кубку світу в американському Лейк Плесіді (штат Нью-Йорк). Він стрибнув на 116 метрів і у підсумку розділив 29 місце з японцем Юкія Сато.

Перемогу в кваліфікації здобув словенець Домен Превц, який випередив австрійця Максімільяна Ортнера та вчорашнього переможця, норвежця Йоханна Андре Форфанга.

Підсумкові результати:

Основні змагання в Лейк Плесіді розпочнуться у неділю, 9 лютого о 17:00 за київським часом. Вчора у першому особистому турнірі Марусяк посів 18 місце.

Інший представник України, Віталій Калініченко, сьогодні став дев’ятим на Континентальному кубку в словенському Крані.

Євген Марусяк Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна

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