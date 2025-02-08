Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Стрибки з трампліна. Марусяк фінішував у топ-20 на Кубку світу в Лейк Плесіді

Олег Дідух — 8 лютого 2025, 19:05
Стрибки з трампліна. Марусяк фінішував у топ-20 на Кубку світу в Лейк Плесіді
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Український стрибун Євген Марусяк фінішував 18-м у першому особистому старті на етапі Кубку світу в американському Лейк Плесіді. Після першої спроби він ішов 15-м зі стрибком на 124 метри.

У другому раунді Марусяк пролетів 119 метрів і втратив у підсумку три позиції. Це сьомий фініш українця у заліковій зоні на Кубку світу в поточному сезоні.

Перемогу здобув норвежець Йоханн Андре Форфанг, який випередив австрійців Яна Хьорля та лідера загального заліку Кубку світу, Даніеля Чофеніга. Для Форфанга це перша перемога в поточному сезоні та шоста в кар’єрі.

Підсумкові результати:

Також у ніч з 8 на 9 лютого у Лейк Плесіді відбудеться змішаний командний турнір, старт – о 00:00 за київським часом. Збірна України у ньому представлена не буде.

Євген Марусяк Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна Йоханн Андре Форфанг Ян Хьорль Даніель Чофеніг

Євген Марусяк

Стрибки з трампліна. Марусяк іде 15-м після першої спроби в Лейк Плесіді
Стрибки з трампліна. Марусяк пройшов кваліфікацію в Лейк Плесіді
Український стрибун пропустить наступний етап Кубку світу
Марусяк побив рекорд України за очками в одному сезоні на Кубку світу
Стрибки з трампліна. Марусяк – 25-й на Кубку світу в Віллінгені

Останні новини