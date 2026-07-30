Марусяк і Калініченко виступлять на першому етапі Літнього Гран-Прі

Українські стрибуни на лижах з трампліна Євген Марусяк і Віталій Калініченко виступлять на першому етапі Літнього Гран-Прі 2026 року в польській Віслі.

Про це повідомляє Skijumping.pl, який опублікував список учасників змагань.

У заявочний список потрапили 58 спортсменів, серед яких немає жодного представника топ-10 загального заліку Кубку світу минулого сезону. Марусяк і Калініченко посіли 55 і 72 місця відповідно.

Перший етап Літнього Гран-Прі у польській Віслі відбудеться 1-2 серпня. У програмі заплановані по два особистих старти серед чоловіків і жінок. У жіночих змаганнях Україна не буде представлена.

Наприкінці минулого сезону Марусяк виступив на виставковому турнірі в польському Закопане, де його команда посіла друге місце.