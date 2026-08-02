Українські стрибуни невдало стартували на Літньому Гран-Прі-2026

Українські стрибуни на лижах з трампліна Віталій Калініченко та Євген Марусяк невдало розпочали Літнє Гран-Прі 2026 року. У першому особистому старті, який відбувся 1 серпня у польській Віслі, вони не набрали очок, завершивши боротьбу в першій спробі.

Калініченко стрибнув на 115 метрів і показав 44-й результат. Марусяк пролетів 108 метрів і посів 56 місце з 60 учасників.

Перемогу здобув норвежець Наокі Накамура, який на 5,7 бала випередив австрійця Марко Вьоргьоттера. Топ-3 замкнув досвідчений швейцарець Грегор Дешванден.

Підсумкові результати:

У неділю, 2 серпня, у Віслі у чоловіків відбудеться ще один особистий старт. Кваліфікація розпочнеться о 14:15 за київським часом, основні змагання – о 15:45.